지방선거 금품 전달 관여 혐의…전 고창군청 국장 공소청 송치

▲전북경찰청

심덕섭 전북 고창군수의 불법 선거자금 의혹에 연루된 전직 고창군청 간부가 구속 상태로 공소청에 넘겨졌다.

11일 전북경찰청 반부패경제범죄수사대에 따르면 경찰은 정치자금법 위반 등 혐의로 전 고창군 경제산업국장 A씨를 구속 송치했다.

A씨는 2022년 지방선거 당시 지역 건설업체 관계자가 심 군수 측에 금품을 전달하는 과정에 관여한 혐의를 받고 있다.

경찰은 당시 A씨의 불법 선거자금 조성 관여 여부와 지역 건설업체 유착 및 수의계약 특혜 의혹 등을 살펴보고 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 지난 7월 고창군청을 압수수색하고 9월에는 심 군수를 소환 조사했으며 관련 의혹에 연루된 심 군수 전 선거캠프 관계자 B씨도 앞서 구속 송치됐다.

심 군수는 해당 의혹과 관련해 "자신에게 앙심을 품은 개인의 주장"이라고 혐의를 부인했다. 경찰은 실제 심 군수에게 금품이 전달됐는지와 심 군수 관여 여부 등에 대한 수사를 이어가고 있다.

경찰 관계자는 "수사 중인 사안이라 구체적인 조사 내용은 밝히기 어렵다"고 말했다.