"전주시 재정위기를 부담 왜 노인에게?"…진보당, 2823명 일자리 감소 우려

▲전주시청

진보당이 전북 전주시의 내년도 노인 일자리 예산 삭감으로 2800여 명 노인 일자리가 줄어들 수 있다며 삭감안 철회와 전액 복구를 촉구했다.

진보당 전주시지역위원회는 11일 성명을 내고 "재정위기를 핑계로 어르신들의 일자리부터 줄이는 것이 전주시가 말하는 복지 행정이냐"고 비판했다.

앞서 전주시는 지난 8월 재정혁신 방침을 발표하면서 재정난에 대응해 대규모 투자사업을 재조정하고 청소, 대중교통, 사회복지 등 법정·의무경비를 우선 반영하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

위원회는 "전주시가 시비 47억1200만원을 삭감하면서 국비와 도비를 합친 총 156억원 규모의 사업비 집행이 어려워져 노인 일자리 2823개와 전담인력 23명이 감축될 위기에 처했다"고 주장했다.

위원회는 "많은 어르신에게 노인 일자리는 단순한 소득 창출을 넘어 최소한의 생계 보조이자 사회적 고립을 막는 복지의 마지노선"이라며 "특히 공공형 일자리 축소는 저소득 고령층의 생계를 더욱 어렵게 하고 독거노인 돌봄의 사각지대를 확대할 우려가 크다"고 강조했다.

또한 "노인 일자리는 최소한의 생계 보조이자 사회적 고립을 막는 복지의 마지노선"이라며 "공공형 일자리 축소는 저소득 고령층의 생계를 어렵게 하고 독거노인 돌봄의 사각지대를 확대할 우려가 크다"고 지적했다.

이어 "재정위기의 책임을 어르신들에게 전가하는 삭감안을 즉각 철회하고 관련 예산을 전액 원상복구해야 한다"고 요구했다.

그러면서 "향후 전주시의회 예산안 심사 과정에서 노인 일자리 예산을 지키기 위해 모든 정치덕역량을 다해 끝까지 대응할 것"이라고 밝혔다.