농업의 힘으로 춘천의 미래를…제31회 농업인의 날

춘천시가 한 해 동안 지역 농업을 지켜온 농업인들의 노고를 격려하고 화합을 다지는 자리를 마련했다.

춘천시농어업회의소(회장 차종원)가 주관하고 춘천시가 후원하는 제31회 농업인의 날 기념행사가 11일 춘천수변공원에서 열렸다.

▲제31회 농업인의 날 기념행사. ⓒ춘천시

이번 행사는 '농업의 힘으로, 춘천의 미래를 열다'를 주제로 개최됐다.

행사에는 지역 농업인, 농업인단체, 관계기관 관계자들이 참석해 농업과 농촌의 가치를 되새겼다.

▲제31회 농업인의 날 기념행사. ⓒ춘천시

기념식에서는 지역 농업 발전에 기여한 우수농업인 표창, 시상식, 감사패 전달식이 진행됐다.

특히 참석자들이 화면을 함께 눌러 농업인의 땀과 정성을 상징하는 여덟 개의 이삭이 하나의 빛으로 모이는 퍼포먼스를 선보여 눈길을 끌었다.

▲제31회 농업인의 날 기념행사. ⓒ춘천시

기념식 이후에는 농업인 노래자랑과 화합행사가 이어졌다.

춘천시는 농업인의 안정적인 영농활동과 소득 증대 지원을 강화하고 첨단기술 융합 및 지역농산물 판로 확대 등 지속가능한 발전 정책을 추진할 방침이다.

▲제31회 농업인의 날 기념행사. ⓒ춘천시

육동한 춘천시장은 "나는 농업론자이며 미래 농업에서 강원도가 많은 기회를 갖고 있다고 주장해 왔다"며 "춘천이 변화의 중심이 되고 청년과 농업인이 함께 주인이 되는 환경을 만들도록 노력하겠다"고 말했다.