강원 농업 빛낸 주역들…2026 농업인대상 시상식

강원특별자치도가 강원일보사와 공동으로 11일 춘천 세종호텔에서 '2026년 제46회 강원특별자치도 농업인대상 시상식'을 개최했다.

이날 시상식에는 김영수 행정부지사와 공동주관사인 박진오 강원일보 사장, 박길선 도의회 의장 및 도의원, 농업인대상 수상자와 가족, 유관기관 단체장 등 150여 명이 참석했다.

▲2026년 제46회 강원특별자치도 농업인대상 시상식. ⓒ강원특별자치도

올해로 46회를 맞은 강원특별자치도 농업인대상은 1981년부터 도와 강원일보사가 공동 주최해 온 강원 농업인의 자긍심과 명예를 상징하는 전통 있는 상이다.

매년 도내 농업·농촌 발전에 기여한 우수 농업인과 농업단체를 선정해 시상하고 있다.

2025년까지 총 305명이 수상의 영예를 안았다.

이번 시상식에서는 농업·농촌 발전에 기여한 6개 부문 수상자 6명에게 상패가 수여됐다.

부문별 수상자는 작물경영부문 송연옥(인제군), 친환경농업부문 최흥근(춘천시), 수출·유통부문 정재현(평창군), 축산발전부문 영농조합법인 평창낙농검정회(평창군), 미래농업육성부문 경소정(영월군), 농촌융복합산업부문 농업회사법인 ㈜바농(홍천군)이다.

▲2026년 제46회 강원특별자치도 농업인대상 시상식. ⓒ강원특별자치도

아울러 마을 발전과 농촌공동체 활성화에 앞장선 우수마을 시상도 함께 진행됐다.

농촌마을활력프로젝트 우수마을로는 영월군 무릉도원면 운학1리와 인제군 인제읍 하추리가 선정됐다.

두 마을에는 3년간 총 5억 9천만 원의 사업비가 지원되어 마을별 특색을 살린 발전사업과 주민 주도의 지속 가능한 농촌마을 조성을 뒷받침할 계획이다.

▲2026년 제46회 강원특별자치도 농업인대상 시상식. ⓒ강원특별자치도

김영수 행정부지사는 "농업인대상은 오랜 시간 농업 현장을 지켜온 농업인들의 땀과 노력의 결실이자 강원농업의 역사와 전통을 이어가는 뜻깊은 상"이라며 "앞으로도 농업인의 경영안정을 뒷받침하고 스마트농업 육성과 농식품산업 경쟁력 강화를 통해 농업을 특별하게, 농촌을 행복하게 만들어 나가겠다"고 말했다.