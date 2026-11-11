"전북 직업계고 미취업자 510명"…박수형 도의원 대책 촉구

▲박수형 전북도의원 ⓒ전북도의회

박수형 전북특별자치도의회 의원이 직업계고 졸업생의 장기근속 지원과 학생 문해력 향상을 위한 교육정책 개선을 촉구했다.

박 도의원은 11일 전북자치도교육청 교육국을 대상으로 한 행정사무감사에서 "직업계고 졸업생 중 미취업자가 510명에 달한다"며 "실질적인 취업 지원과 관리 대책이 필요하다"고 지적했다.

이어 "취업 후 2차 유지취업률이 65.3%로 전국 평균 68.9%보다 낮다"며 "장기근속을 위한 멘토링과 상담 등 지원을 강화하고 타 지역 취업 비중이 57.2%에 달하기 때문에 주거 및 부동산 계약 관련 교육도 필요하다"고 강조했다.

독서교육과 관련해서는 "전북 학생의 연간 종이책 독서량이 2023년 14.3권에서 2025년 31.1권으로 증가했다"며 "현재 545개교에서 운영 중인 아침 10분 독서 프로그램을 도내 전체 초·중·고교로 확대해야 한다"고 제안했다.

그는 "독서교육은 책을 많이 읽는 것 뿐만 아니라 학생들의 문해력과 사고력을 키우는 기본이 돼야 한다며 "독서를 바탕으로 미디어 문해력과 AI 문해력까지 높일 수 있는 실질적인 교육정책을 마련해야 한다"고 촉구했다.

그러면서 "직업계고 학생들이 취업뿐 아니라 취업 이후에도 안정적으로 사회에 정착할 수 있도록 교육청의 책임 있는 지원이 필요하다"고 덧붙였다.