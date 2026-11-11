춘천시, 제2안식의 집 개소…육동한 시장 "정성 다해 모실 것"

춘천시가 공설 봉안시설의 포화 상태를 해소하고 늘어나는 봉안 수요에 대응하기 위해 제2안식의 집을 조성했다.

춘천시는 11일 동산면 군자리 춘천안식공원에서 제2안식의 집 개소식을 열었다.

▲제2안식의 집 개소식. ⓒ춘천시

개소식에는 육동한 춘천시장을 비롯해 지역 주민 등 100여 명이 참석했다.

행사는 건립 과정을 돌아보는 경과보고와 제막식으로 진행했다.

참석자들은 봉안실과 추모공간 등 주요 시설을 확인했다.

춘천시는 지난 2014년부터 1만 992기를 안치할 수 있는 제1안식의 집을 운영해 왔다.

화장 중심으로 변화하는 장례문화와 지속해서 증가하는 봉안 수요에 대응하고자 제2안식의 집 건립을 추진했다.

제2안식의 집은 총사업비 89억 7100만 원을 투입해 연면적 3,482㎡, 3층 규모로 지었다.

총 1만 5000기를 안치할 수 있으며 봉안실, 추모공간 등을 갖췄다.

▲제2안식의 집 개소식. ⓒ춘천시

춘천시는 2017년 봉안시설 확충 기본계획을 수립한 이후 행정절차와 설계공모를 거쳐 2021년 11월 본공사에 들어갔다.

이어 올해 6월 공사를 마무리하고 9월 사용승인을 받았다.

시설 운영·관리는 춘천도시공사가 맡는다.

춘천시는 지난달 시설 위·수탁 계약을 체결했으며 체계적인 시설 관리와 이용 안내로 시민 편의를 높일 방침이다.

육동한 춘천시장은 "소중한 분을 떠나보낸 시민들이 안심하고 고인을 모시고 언제든 찾아와 추억을 되새길 수 있는 공간이 되길 바란다"며 "오랜 시간이 흘러 다시 찾더라도 한결같이 잘 돌보고 있다는 믿음을 드릴 수 있도록 정성을 다하겠다"고 말했다.