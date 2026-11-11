한 번에 4만 원 훌쩍…김영숙 강원도의원 "농촌 어르신 병원 동행, 부담 낮춰야"

김영숙 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·횡성2)이 9일 제350회 정례회 복지보건국 행정사무감사에서 어르신 병원동행 서비스 실적 정체, 도시 지역 쏠림 현상, 높은 비용 부담 등 사업의 구조적 한계를 지적했다.

어르신 병원 동행 서비스는 혼자 병원에 가기 어려운 65세 이상 어르신의 이동·진료·귀가를 동행매니저가 지원하는 사업이다.

▲김영숙 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·횡성2). ⓒ강원특별자치도의회

올해 예산은 18억 2000만 원으로 지난해보다 16.5% 늘었다.

그러나 이용실적은 2024년 4073명에서 2025년 7858명으로 급증한 이후 올해 11월 기준 7700명에 그쳐 전년 수준에 머물렀다.

김영숙 의원은 예산 증액 대비 이용실적이 제자리걸음인 원인을 따져 물었다.

시군별 이용 편중 문제도 함께 드러났다.

올해 6월 말 기준 상위 6개 시군 이용실적 3948명 가운데 춘천시 한 곳이 1618명으로 약 41%를 차지했다.

그 뒤로 원주시 769명, 동해시 455명, 태백시 385명, 속초시 363명, 강릉시 358명 순이었다.

김영숙 의원은 "농촌 지역 독거노인에게 꼭 필요한 서비스인데 본래 사업 취지에 부합하게 운영되지 못하고 있다"고 질타했다.

시군별 예산이 재가 노인 인구수 기준으로 배분되어 도시 지역에 예산이 집중되는 한계가 원인으로 꼽혔다.

높은 본인 부담 비용 구조도 장애물로 지적됐다.

해당 서비스는 기본 1시간 5000원에 추가 30분당 1500원의 이용료를 받고 교통비는 별도로 부과한다.

김영숙 의원은 "접수·대기·진료·수납까지 5시간이 걸리면 서비스 이용료만 1만 7000원이며 택시비와 진료비를 더하면 1회 이용에 4만 원 이상이 든다"며 "정작 필요한 농촌 어르신들이 이용에 어려움을 겪는 만큼 부담을 줄이는 방안을 검토해 달라"고 주문했다.