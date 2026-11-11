직업계고 취업률 전국 최하위…이영욱 강원도의원 "졸업시키면 끝인가"

이영욱 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·홍천1)이 9일 교육지원청 행정사무감사에서 강원특별자치도 내 직업계고 취업률이 전국 최하위 수준에 머물러 있다며 취업 지원 실효성 제고를 촉구했다.

이영욱 의원에 따르면 현재 강원특별자치도 내 직업계고 취업률은 49.0%로 전국 평균 55.8%보다 6.8%p 낮다.

▲이영욱 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·홍천1). ⓒ강원특별자치도의회

이는 전국 최하위 수준이다.

이영욱 의원은 "직업계고는 산업현장에 필요한 전문인력을 양성하는 학교인 만큼 가르치고 졸업시키는 데 그쳐서는 안 된다"며 "학교별 취업 지원 실태를 정밀하게 살피고 취업처 발굴에 적극 나서도록 독려해 달라"고 강조했다.

구체적인 대안으로 단위 학교별 협력 강화를 제시했다.

학과 관련 기업과 업무협약을 체결해 졸업과 취업이 직접 연계되도록 협업 체계를 구축하고 미취업 졸업생에게도 취업 상담과 일자리 연계를 지속 제공할 것을 요구했다.

특성화고 육성 정책에 따른 지역학생 소외 우려도 짚었다.

이영욱 의원은 한국항공고와 한국세무금융고를 전국 단위 모집합교로 육성하려는 교육청 구상의 추진 의지는 높이 평가했다.

다만 이영욱 의원은 "학교 경쟁력을 높이는 과정에서 지역 학생들이 정작 원하는 교육을 받지 못하는 부작용이 생겨서는 안 된다"며 "지역 학생들의 입학 기회를 확실히 보장할 방안을 함께 검토해 달라"고 당부했다.