문관현 강원도의원 "월 11만 원 주면 뭐 하나 장애인 체육시설이 없는데"

문관현 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·태백2)이 장애인스포츠강좌이용권의 지역별 가맹시설 극심한 격차를 지적하며 공공 가맹시설 확대와 이용 활성화 대책 마련을 촉구했다.

문관현 의원은 11일 열린 제350회 정례회 강원특별자치도장애인체육회 행정사무감사에서 장애인스포츠강좌이용권 사업의 운영 실태를 짚었다.

▲문관현 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·태백2). ⓒ강원특별자치도의회

장애인스포츠강좌이용권은 등록장애인의 체육활동 참여와 건강증진을 위해 가맹시설 스포츠강좌 수강료를 월 11만 원까지 지원하는 사업이다.

강원특별자치도장애인체육회 감사자료에 따르면 2026년 9월 30일 기준 도내 장애인스포츠강좌이용권 가맹시설은 총 439곳(공공시설 41곳, 민간시설 398곳)이다.

그러나 지역별 편차가 매우 심각한 것으로 드러났다.

원주시 130곳, 춘천시 97곳, 강릉시 61곳에 달한 반면 양구군은 단 1곳에 불과했고 고성군은 가맹시설이 전혀 없었다.

문관현 의원은 이용권 지원 대상자로 선정되더라도 이용 가능한 시설이 없다면 제도의 실효성이 떨어질 수밖에 없다고 지적했다.

가맹시설이 부족한 지역의 장애인들은 타 시군으로 이동해야 하는 불편을 겪으며 장애 특성상 장거리 이동에 따른 신체적·경제적 부담도 크다고 강조했다.

특히 속초시, 영월군, 철원군, 화천군, 양구군 등 일부 시군에는 공공 가맹시설이 단 한 곳도 없는 점을 꼬집었다.

민간시설의 자발적인 가맹 신청에만 의존해서는 지역별 불균형을 해소하기 어렵다는 분석이다.

문관현 의원은 "민간시설의 가맹 신청도 중요하지만 공공부문에서 먼저 장애인들의 체육활동 기회를 보장하기 위해 노력해야 한다"며 "최소한 18개 시군마다 1곳 이상의 공공 가맹시설을 확보할 수 있도록 강원특별자치도장애인체육회와 각 시군이 적극 협력해야 한다"고 지적했다.

이어 가맹시설이 없는 고성군과 시설이 부족한 양구군 등에 대해 우선적인 개선 노력을 주문하고 시군장애인체육회와 관계기관이 협력해 이용 가능한 시설을 적극 발굴하고 가맹 등록을 확대할 것을 당부했다.