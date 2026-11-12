정청래 "김민석, 당 망쳐 놓고 피해자에게 합의 강요"

더불어민주당이 '신천지 논란' 사후처리를 둘러싼 김민석 대표와 정청래 전 대표 간 갈등으로 골머리를 앓고 있다. 정 의원이 "사과부터 제대로 하라", "피해자에 합의를 강요한다"는 등 김 대표를 재차 직격한 가운데, 당내에선 내홍 심화를 우려하는 의원들로부터 '멈춰 달라'는 요구가 쇄도했다.

정 의원은 12일 오전 본인 페이스북에 쓴 글에서 김 대표를 겨냥 "가해자의 시각이 아니라 피해자의 심정을 먼저 생각해 보시라", "정청래 뿐만 아니라 수많은 당원과 지지자들이 (신천지 의혹 제기의) 직접 피해자들"이라며 "일단 사과부터 제대로 하시라"라고 비판했다.

앞서 당에선 당원정비TF의 신천지 의혹 조사결과 자료가 의원들에게 공개된 직후, 친청(親정청래)계 의원들로부터 김 대표의 공개사과 및 책임 규명 등을 촉구하는 목소리가 분출한 바 있다. 반면 친명(親이재명)는 김 대표와 정 의원 간의 '정치적 해결'을 촉구했는데, 정 의원이 이에 다시 반발한 것.

정 의원은 "(신천지 의혹은) 김민석 정청래 둘이서 술 마시다 벌어진 폭행사건이 아니다. 둘이서 만나서 풀고말고 할 사안이 아니다"라며 "일부 국회의원들도 본질 흐리기에 앞장서고 있다. 잘못한 것을 사과 한 것을 어찌 미화하고 찬양하는가"라고 날을 세웠다.

당 의원총회에서 이뤄진 김 대표의 '신천지 사과'로 이번 사태를 마무리지어야 한다는 친명계 측 목소리를 비판한 것이다. 정 의원은 "당을 이렇게 망쳐 놓고…. 사과 한마디가 구국의 결단이라도 되는가"라며 "피해자에게 합의를 강요하는 것은 또 다른 2차 가해"라고 주장했다.

정 의원은 "중요한 것은 진짜 피해자들인 당원님들"이라며 "이 분들이 용서할지 안 할지는 전적으로 가해자의 태도에 달려 있다. 나는 그 다음"이라고 거듭 압박했다.

그는 김 의원이 당 유튜브 방송에서 갈등 봉합 노력을 언급한 데 대해서도 "대화를 하겠다면서 방송에 나가서 요란하게 먼저 떠드는 것 아니다"라며 "자기 장사"라고 비난하기도 했다.

정 의원은 "전당대회 이후 지금까지 전화 통화 한 번 한 적이 없지만 굳이 대화를 걸어 온다면 피할 생각도 없다"며 "뭐라고 대화를 걸어 올지 나도 궁금하다"고 했다.

▲더불어민주당 김민석 대표와 정청래 의원이 지난 6일 국회 본회의에 참석해 있다. ⓒ연합뉴스

당내에선 '갈등 진화'를 촉구하는 목소리가 친명계를 중심으로 분출했다.

원조 친명으로 꼽히는 김영진 의원은 이날 SBS 라디오 인터뷰에서, 최근 친청계 인사들이 공개적으로 김 대표를 압박하는 데 대해 "과도한 언어를 통해서 우리 내부의 갈등을 심화시키고 어렵게 만드는 것"이라며 "그 얘기를 듣는 대다수 민주당 의원들과 당원들은 대단히 불편하다"고 비판했다.

앞서 친청계 이성윤 최고위원은 지난 9일 경북 구미에서 열린 최고위원회 모두발언에서 김 대표의 전대 당시 신천지 의혹 제기를 "성공한 정치공작"이라고 강력 비판하며, 이를 '전두환의 성공한 쿠데타'에 빗대 눈길을 끈 바 있다.

김 의원은 "과하게 얘기하는 것은 적정한 것 같지 않다. 특히 '전두환의 정치공작이다' 이렇게 얘기하는 것은 선을 넘었다"며 "전대 때 (당원들은) 신천지 여부를 가지고 김민석, 정청래, 송영길을 선택하지 않았다. 그게 핵심적인 후보선택의 기준은 아니었다"고 지적했다.

그는 "신천지 관련해서 최고위원들 간의 논쟁과 다툼에 대해서 국민들도 아예 관심이 없고, 대다수의 당원들은 아무 관심도 없다"며 "(지금 사태가) 대단히 불편한 상황이라는 것을 지도부가 좀 알고 적절하게 조정해나가면서, 대안을 가지고 해결책을 만들어내는 게 필요하다"고 강조했다.

박균택 의원도 이날 한국방송(KBS) 라디오 인터뷰에서 "김 대표께서 (신천지 의혹과 관련) 일부 문제는 있지만 이것을 그냥 덮고 가자는 차원에서 아마 본인이 나서서 사과도 하는 이런 발언을 했던 것"이라며 "이쯤에서 멈추는 것이 맞다"고 목소리를 높였다.

박 의원은 "이 문제는 서로 더 이상 거론하지 않는 것이 맞겠다"라며 "더 뭔가를 밝히자는 주장도 당의 이익에 도움이 안되는 일인 것 같고, 또 (의혹이) 별거 아닌 것처럼 '침소봉대했다'고 오히려 김 대표를 계속 공격하는 목소리도 맞지는 않다"고 했다.

박 의원은 정 의원이 김 대표와의 일 대 일 만남을 거부한 데 대해서도 "정 의원이 만남을 원치 않는다면 방법은 없는 것"이라면서도 "어쨌든 좀 빨리 만나서 좀 화합하고 서로가 더 포용하는 모습들을 국민들에게 좀 비칠 때 (국민들이) 여당에 대한 안정감을 느끼지 않을까"라고 우려했다.

박주민 의원도 "정치적인 해결이 모색이 되어야 할 것"이라며 "어떤 분이 좋을지 저도 잘 모르겠지만 나서서 양쪽을 정치적으로 화합시키는 작업을 해야 할 것 같다"고 '정치적 해결'을 강조했다.

박주민 의원은 이날 채널A '정치시그널'에 출연해 "지금 (민주당 의원들이) 방송 같은 데 나가면 대부분 받는 질문이 신천지 관련한 질문인데, 당에는 도움이 안 되는 것 같다"며 이같이 말했다.

다만 빠른 수습을 위해선 '김 대표의 결단이 필요하다'는 의견도 나온다. 친문(親문재인)계 인사인 윤건영 의원은 이날 문화방송(MBC) 라디오 인터뷰에서 "상처받은 사람들이 너무 많아서 이 상처를 풀어야 되는 것"이라며 "결국 김 대표가 결자해지해야 한다"고 말해 공개사과 등 김 대표의 추가적인 노력에 방점을 뒀다.

윤 의원은 "어쨌든 (신천지 의혹은) 김 대표께서 전대 과정에서 문제 제기를 하신 내용이고 또 지금은 누가 뭐래도 (김 대표가) 당대표다. 그럼 이 문제를 풀어야 된다"고 강조했다. 그는 '명료한 사과가 필요하다고 보나' 묻는 질문에도 "그게 결자해지의 한 축이 될 수 있다"고 답했다.

윤 의원은 '김 대표와 정 의원이 일 대 일로 만나 문제를 풀어야 한다'는 주장에 대해서도 "두 분이 만나서 풀어가는 방식도 정치적 해결의 한 방법"이라면서도 "다만 제가 볼 때는 약간 타이밍을 실기한 측면이 있다", "정 의원이 거부하고 있는 상황에서 상처 입은 사람이 거부하는 방식을 계속 강요하는 건 문제가 있다"고 지적헀다.