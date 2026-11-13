조국도 김민석 저격?…"민주당, 합당 결사 반대했던 이들이 찬성론자인 양…"

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 더불어민주당 지도부의 합당 관련 움직임을 두고 "결사적으로 합당을 반대했던 민주당 분들이 지금은 '합당 찬성론자'인 양 말씀하고 계시다"고 직격했다.

조 원장은 13일 페이스북에 쓴 글에서 "민주당 정청래 전 대표가 공식 제안한 후 일체의 논의 없이 무산된 합당론이 다시 민주당 안에서 제기되고 있다"며 이같이 말했다.

조 원장은 이어 "두 당의 공식 창구인 이해식(민주당)-정춘생(혁신당) 두 의원은 소략한 만남을 두 번했을 뿐, 이후 어떤 의미 있는 대화도 이루어지지 않고 있다"고 지적했다.

조 원장은 "지금은 양당이 '신뢰'를 회복해야 하는 시간"이라며 "신뢰회복을 위해 필요한 조치가 무엇인지 직접 만나 진솔한 대화를 나누지는 않으면서, 언론에 나가 온갖 전만을 말하는 것은 우당에 대한 예의가 아니다"라고 비판했다.

그러면서 그는 "혁신당은 민주당과의 대화 창구를 열어두고 대화에 진지하게 응하겠지만, 혁신당의 비전과 가치를 지키는 길을 갈 것"이라고 말해 이른바 '자강론'을 피력했다.

조 원장은 혁신당 대표 재임 시기 정청래 전 대표에 의해 제안됐다가 무산된 합당 논의 과정을 두고도 민주당 측 책임론을 제기했다.

조 원장은 "당시 정청래와 조국 사이 '당권-대권 밀약론'은 전혀 없었다"며 "그런데 민주당 일부 의원 미 '뉴이재명' 정치평론가와 유튜버들은 '밀약론'을 대대적으로 전파하고 저와 혁신당을 공격했다"고 꼬집었다.

조 원장은 특히 "(당시) 국무위원 한 명은 텔레그램으로 이언주 의원에게 '밀약론 타격'을 지시했다"고도 했다. 당시 국회 본회의장에서 언론사 카메라에 노출된 이 의원의 텔레그램 대화 내용을 겨냥한 것으로, 민주당 친청(親정청래)계 사이에선 이 의원의 대화 상대가 김민석 당시 국무총리라는 의혹이 제기된 바 있다.

조 원장은 당시 친명(親이재명)계를 주장으로 제기된 '밀약론', '지분론' 등을 거론하며 "이로 인하여 혁신당 당원은 깊은 내상을 입었다", "이상에 대한 민주당 지도부의 사과나 유감 표명이 필요하다"고 지적했다.

조 원장은 또 "혁신당은 일관되게 지난 대선 시기 '원탁회의' 합의사항의 준수를 요구해왔다"며 "그런데 민주당은 이를 위한 결단을 내리지 않고 있다"고도 비판했다.

그는 "김민석 대표는 원내교섭단체 15석을 말한 바 있지만, 민주당은 몇 석이건 간에 법개정 절차에 들어가지 않고 있다"며 "일부 의원은 '합당하면 필요없는 것 아니냐'라고 말하며, 원탁회의 합의 미(未)실천을 정당화하고 있다"고 했다.

혁신당은 최근 민주당 이해식 의원이 '김민석 대표와 신장식 혁신당 대표, 조국 원장 간 만남이 있을 것'이라고 밝힌 데 대해서도 "전혀 사실이 아니다"라며 강하게 반발했다.

임명희 혁신당 대변인은 이날 논평을 내고 "(민주당의) 통합추진단장인 박범계 의원과 혁신당 소통 담당인 이해식 의원의 사실관계와 다른 언론플레이가 도를 넘고 있다"며 이같이 말했다.

임 대변인은 "현재 양당 간에는 통합 논의가 단 1밀리미터도 진행된 바 없으며, 공식·비공식적 만남 역시 상호합의 하에 확정되거나 추진된 바 없다"며 "명백한 허위 주장과 사실 왜곡으로 우당을 기만하는 민주당 측의 태도에 깊은 유감을 표한다"고 했다.

임 대변인은 "신뢰 회복 없이 국면 전환을 목적으로 하는 그 어떠한 통합 논의도 단호히 거부한다"며 "신뢰 회복을 위한 선행 조치도 없이 언론플레이부터 앞세우는 행태를 중단하십시오. 오히려 양당 간 신뢰를 무너뜨릴 뿐"이라고 지적했다.