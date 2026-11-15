대구시, ‘AI 활용 청년 기술창업 지원사업’ 10억 원 규모 추진

대구시는 만 19~39세 청년을 대상으로 인공지능(AI)을 활용해 창업 아이디어를 구체화하고, 실제 사업으로 발전시켜 지역에 정착할 수 있도록 총 10억 원 규모의 ‘AI 활용 청년 기술창업 지원사업’을 추진한다고 15일 밝혔다.

이번 사업은 청년들에게 창업 준비 단계의 팀 빌딩부터 AI 활용 교육, 사업화 자금, 주거·사업장 임대료 및 정착 자금까지 창업 과정 전반을 연계 지원한다.

대구시는 대구창조경제혁신센터를 전문 운영기관으로 지정해 참여자 모집·선발부터 교육, 멘토링, 사업화 및 정주 지원까지 사업 전반을 운영하고, 지역 창업기업 육성과 성장 지원 경험을 활용해 청년 기술창업가의 발굴부터 성장, 지역 안착까지 단계별로 지원할 계획이다.

참여자 모집은 오는 16일부터 대구창업허브(DASH)를 통해 프로그램별로 순차 진행한다. 프로그램마다 신청 자격과 접수 기간이 다르므로 참여를 희망하는 청년과 기업은 해당 모집 공고를 확인해 신청하면 된다.

주요 프로그램은 ▲참여형 인사이트 네트워킹 ▲자율형 팀 빌딩 ▲청년 CEO 활동비 지원 ▲AI 활용 특화 교육 ▲사업화 자금 지원 ▲정주 지원 ▲사업장 지원 ▲정착 자금 지원 등으로 구성된다.

▲ ‘AI 활용 청년 기술창업 지원사업’ 개요 ⓒ대구시 제공

①첫 번째 세부 사업은 청년 창업가 팀 빌딩이다

창업을 준비하는 청년 총 200명 규모로창업 경험과 정보를 공유하고 사업을 구체화할 수 있도록 인사이트 네트워킹과 자율형 팀 빌딩 프로그램을 운영한다.

또 청년 창업가 10명에게는 CEO 활동비를 지원해 고객 수요 확인과 초기 사업 검증 등 창업 초기 실행에 필요한 활동을 뒷받침한다.

②두 번째 세부 사업은 AI 활용 창업 특화 교육 프로그램이다.

청년 20명을 대상으로 총 60시간(창업기초교육 20시간, AI전문교육 40시간)의 커리큘럼을 운영한다.

기업가정신 함양부터 AI 기술을 활용한 제품·서비스 구현, 고객 반응 확인과 개선까지 실습 중심으로 진행한다.

특히 참가자들이 교육과 실습 과정에서 최신 대형언어모델(LLM) 등의 AI 기술을 자유롭게 활용할 수 있도록 관련 서비스 이용을 직접 지원할 예정이다.

③세 번째 세부 사업은 청년 창업기업 사업화 자금 지원이다.

창업 실행 단계에 진입한 청년을 대상으로, 대구 소재 또는 대구로 이전할 계획이 있는 업력 3년 이내 청년 예비·초기 창업기업 12개사를 선정해 기업당 4천만 원의 자금을 지원한다.

지원금은 시제품 제작, 시장 검증, 홍보·마케팅 등 제품과 서비스의 시장 진입에 필요한 비용으로 활용할 수 있다.

④네 번째 세부 사업은 청년 창업 기업 인력의 정주 지원이다.

청년의 지역 정착과 우수 인재 유입을 유도하기 위해 대구에 본사를 둔 청년 창업 기업에 재직 중인 역외 인력 40명을 대상으로 주택 임대료를 월 최대 25만 원씩, 최대 10개월간 지원해 안정적인 주거 환경 조성을 돕는다.

⑤다섯 번째 세부 사업은 청년 창업 기업 사업장 지원이다.

초기 창업 기업의 고정비 부담을 줄이고 안정적인 사업 운영을 뒷받침하기 위해 대구에 사업장이 있거나 설치 예정인 청년 창업 기업 10개사를 선정해 사업장 임대료를 월 최대 50만 원씩, 최대 10개월간 지원한다.

⑥여섯 번째 세부 사업은 청년 창업기업 정착 자금 지원이다.

지역 내 사업 기반을 확립하고 조기 안착을 도모하기 위한 사업으로, 대구에 본사를 둔 신생 청년 창업기업과 타 지역에서 대구로 이전한 청년 창업기업 10개사를 대상으로 기업당 최대 1천만 원의 정착 자금을 지원한다.

지원금은 지역 인재 채용, 사무 환경 조성 등에 활용할 수 있어 기업의 초기 정착과 지속 가능한 성장에 기여할 것으로 기대된다.

김태운 대구시 인공지능혁신성장실장은 “청년이 창업 동료를 만나 아이디어를 구체화하고, AI로 제품과 서비스를 구현해 시장에 도전할 수 있도록 지원하겠다”며 “사업화와 지역 정착까지 이어지는 지원을 통해 청년이 대구에서 창업하고 성장할 수 있는 기반을 넓혀가겠다”고 밝혔다.