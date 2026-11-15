수돗물 안전 공급 강화…춘천시, 소양취·정수장 노후 설비 정밀 점검

춘천시가 시민들에게 안전한 수돗물을 안정적으로 공급하기 위해 소양취·정수장 주요 시설에 대한 기술진단을 진행하고 있다.

춘천시는 사업비 5억 7500만 원을 들여 소양취수장과 소양정수장의 시설 노후화와 설비 성능 등을 종합 점검 중이다.

▲소양정수장. ⓒ춘천시

지난 4월 착수한 이번 진단은 현재 막바지 결과 검토 단계를 거쳐 내년 초 마무리할 계획이다.

점검 대상은 취·정수장 구조물, 기계·전기설비, 계측제어설비 등이다.

춘천시는 시설물의 노후화 정도와 안전성, 설비 성능, 정수처리 과정의 적정성을 분석하고 주요 설비의 남은 사용 가능 기간을 예측해 보수·교체 대상을 파악한다.

소양취수장은 하루 16만 5000㎥의 물을 끌어올리며 소양정수장은 하루 13만 3000㎥의 물을 정수 처리하는 핵심 시설이다.

춘천시는 기술진단을 마치는 대로 결과에 따라 시설별 개선 우선순위를 정하고 단계별 정비계획을 세운다.

이를 향후 노후시설 개량사업과 유지관리계획에 반영해 예산을 효율적으로 집행한다는 방침이다.

춘천시 관계자는 "이번 기술진단은 시설 노후화와 잠재적 위험요인을 미리 파악해 수돗물 공급의 안정성을 높이기 위한 것"이라며 "진단 결과를 바탕으로 필요한 시설 개선을 체계적으로 진행해 시민들이 안심하고 마시는 수돗물을 공급하겠다"고 말했다.