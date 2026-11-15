강원학사 대학생 4명, 원주 문막고 찾아 전공 탐색 멘토링

강원인재원이 운영하는 강원학사가 지난 12일 원주 문막고등학교를 방문해 학생 208명을 대상으로 도내 고교 전공탐색 멘토링을 진행했다.

이번 멘토링에는 강원학사 사생 4명이 멘토로 참여해 교육학, 물리천문학, 건축학, 미디어커뮤니케이션학 등 4개 전공 분야의 진학 경험과 진로 정보를 공유했다.

▲고교 전공 탐색 멘토링. ⓒ강원인재원

멘토들은 문막고등학교 학생들이 관심 분야를 구체적으로 탐색하도록 각 전공의 특성과 관련 진로를 집중 소개했다.

교육학 분야는 교육 관련 학문과 진로를, 물리천문학 분야는 물리·천문 학문과 연구 분야를 설명했다.

건축학 분야는 건축 설계와 진로를, 미디어커뮤니케이션학 분야는 미디어·콘텐츠·커뮤니케이션 진로를 안내했다.

멘토링은 문막고등학교 8개 학급을 대상으로 50분씩 2회에 걸쳐 진행했다.

대학생 멘토들은 전공 선택 계기와 진학 준비 과정, 대학생활 경험을 학생 눈높이에 맞춰 전달했다.

이어 질의응답 시간을 통해 전공별 학습 내용과 진학 준비 방법을 안내하며 학생들이 적성에 맞는 진로를 고민하도록 도왔다.

도내 고교 전공탐색 멘토링은 강원특별자치도의 지원으로 성장한 강원학사 사생들이 경험과 역량을 지역 후배들에게 환원하는 도민 보은활동의 일환이다.

강원학사는 올해 원주 진광고·상지대관령고를 시작으로 정선 함백고·원주 섬강고·삼척 원덕고·춘천여고에 이어 문막고등학교까지 도내 고교를 찾아 청소년 진로 탐색을 지원했다.

강원학사 관계자는 "교육·자연과학·건축·미디어 등 서로 다른 전공 분야의 대학생들이 참여해 학생들에게 다양한 진로 정보를 제공했다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 도내 고등학생들이 자신의 적성과 진로를 구체적으로 탐색하도록 전공별 맞춤형 멘토링을 이어가겠다"고 말했다.