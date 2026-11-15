복잡한 지리정보시스템 재구성…강원산림과학연, 전국 경진대회 우수상

강원특별자치도산림과학연구원이 산림 '오픈소스 지리정보시스템(QGIS)' 활용 사례 및 매뉴얼 제작 경진대회에서 산림병해충 담당공무원을 위한 QGIS 기초 매뉴얼(교재 및 프로그램)로 우수상을 받았다.

이번 수상은 기후변화 등으로 광범위하고 복잡해지는 산림병해충에 대응하기 위해 일선 행정기관 현장 담당자들이 QGIS를업무에 쉽고 빠르게 적용하도록 체계화한 노력을 인정받은 결과다.

▲QGIS 활용 사례 및 매뉴얼 제작 경진대회. ⓒ강원특별자치도

그동안 지리정보시스템은 전문 기술과 복잡한 조작법 때문에 현장 담당자들이 일상적인 병해충 예찰·방제 업무에 활용하는 데 어려움이 있었다.

강원특별자치도산림과학연구원은 전국 산림병해충 실무자들이 데이터 기반의 정밀 방제를 수행하도록 현장 맞춤형 기초 기능과 실습 위주 내용을 담은 교육 콘텐츠와 지침을 완성했다.

이번 매뉴얼은 단순 이론 학습을 넘어 병해충 발생지 위치 좌표 시각화, 확산 경로 예측 분석, 공간 데이터 기반 방제 구역 설정 등 현업에 필요한 핵심 기능을 직관적으로 다루도록 구성해 실효성을 높였다.

박명희 강원특별자치도산림과학연구원장은 "이번 수상은 도내 산림병해충 예찰·방제의 디지털 전환과 업무 효율성을 높이기 위해 꾸준히 연구해 온 결실"이라며 "앞으로도 첨단 공간정보 기술을 산림행정에 접목해 소나무재선충병 등 주요 산림병해충으로부터 강원도의 숲을 더욱 철저히 지키겠다"고 말했다.