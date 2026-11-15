세계 바이오 석학 춘천 집결…K-BioX 글로벌 이노베이션 서밋 개막

춘천시가 세계 각국의 바이오 연구자와 지역 대학·기업을 연결하며 바이오산업의 국제 협력 기반을 넓힌다.

춘천시는 14일 강원대학교 산학연혁신허브에서 K-BioX 글로벌 바이오 이노베이션 서밋 개막식을 열었다.

▲K-BioX 글로벌 바이오 이노베이션 서밋. ⓒ춘천시

춘천시가 주최하고 강원대학교와 K-BioX(글로벌한인생명과학협회)가 주관한 이번 행사에는 국내외 바이오 분야 연구자와 기업인 등 200여 명이 참석했다.

개막식에는 육동한 춘천시장, 정재연 강원대학교 총장, 리시연 K-BioX 대표 등이 자리해 국제 연구·산업 협력의 중요성을 공유했다.

참석자들은 빛 케이블을 연결하는 개막 퍼포먼스를 펼치며 세계 연구자와 지역 대학·기업의 연대를 다짐했다.

이번 서밋은 해외 연구자의 전문성과 최신 성과를 지역 대학·연구기관 역량, 바이오기업 기술력과 접목해 공동연구와 해외시장 진출 기회를 넓히는 데 목적을 뒀다.

행사에는 미국 존스홉킨스대학교·럿거스대학교, 홍콩대학교 등 국내외 주요 대학 전문가들이 참여했다.

참석자들은 우주환경을 활용한 신약개발, 뇌과학, 암·면역 등 첨단 바이오 분야 연구성과를 공유하고 지역 바이오기업의 해외 진출 방안을 논의했다.

▲K-BioX 글로벌 바이오 이노베이션 서밋. ⓒ춘천시

현장에는 국내외 바이오기업 10개사가 기술과 제품을 선보이는 전시 공간과 연구성과를 공유하는 포스터 발표장도 들어섰다.

미래 과학인재 육성 프로그램도 함께 열렸다.

중·고등학생과 대학생을 대상으로 한 미리과학자 캠프는 바이오 영상 분석 기술, 오가노이드와 재생의학, 인공지능 생명정보학 등을 주제로 연구자와의 진로 탐색 시간을 제공했다.

초등·중학생을 위한 인공지능 활용 게임 만들기 체험도 진행했다.

춘천시는 1995년부터 바이오산업을 전략 육성하며 대학·연구기관·기업 중심의 산업 기반을 다졌다.

특히 2024년 바이오 분야 국가첨단전략산업 특화단지로 지정된 이후 연구개발과 기업 성장을 잇는 산업 생태계 확장에 주력하고 있다.

정재연 강원대학교 총장은 "바이오산업 경쟁력을 높이려면 대학의 연구 역량이 지역 연구개발 및 기술사업화와 연결돼 산업 성장으로 이어지는 협력체계가 중요하다"며 "이번 행사를 계기로 해외 연구자들과의 공동연구 및 지산학협력을 확대하고 미래 바이오 인재를 양성하겠다"고 말했다.

▲K-BioX 글로벌 바이오 이노베이션 서밋. ⓒ춘천시

리시연 K-BioX 대표는 "지난해 보스턴에서 이어진 춘천시와의 협력이 올해 춘천 만남으로 이어져 뜻깊다"며 "세계 각국 생명과학자들과 춘천의 연구자·기업이 지속 교류하며 새로운 연구와 기술협력 기회를 만들기를 기대한다"고 전했다.

▲K-BioX 글로벌 바이오 이노베이션 서밋. ⓒ춘천시

육동한 춘천시장은 "이번 행사가 미래 세대들이 세계 여러 곳에서 활동하는 연구자들과 만나 경험을 나누고 과학에 대한 호기심을 키우는 시간이 되길 바란다"며 "바이오산업의 미래는 결국 사람에게 달린 만큼 오늘 함께한 학생들이 새 기술을 개발하고 세계와 협력하는 주역으로 성장하기를 기대한다"고 강조했다.