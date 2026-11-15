108억 출자해 연 순이익 3억원…정연철 강원도의원 "대관령 풍력 경제성 의문"

정연철 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·삼척2)이 지난 12일 열린 강원개발공사 행정사무감사에서 대관령 풍력발전단지 운영 사업의 경제성에 의문을 제기했다.
대관령 풍력발전단지는 평창군 대관령면 횡계리 일원에 들어선 설비용량 6.95MW 규모 시설이다.
강원특별자치도가 2024년 12월 108억 원을 현물출자했고 강원개발공사는 2025년 1월 대관령 풍력발전사업소를 열어 운영을 시작했다.
정 의원이 제시한 자료를 보면 2026년 연간 예상 실적은 매출액 21억 원, 순이익 3억 원 수준이다.
정연철 의원은 먼저 현물출자액 108억 원에 송전망 구축 비용이 포함됐는지 따져 물었다.
이어 운영 기간 중 주요 부품의 수리·교체 비용과 인건비 상승 요인까지 고려하면 연 3억 원 수익으로는 경제성을 확보하기 어렵다는 지적이다.
회계상 수익에 잡히지 않는 무형 비용도 문제로 꼽았다.
정 의원은 감가비용, 유지관리 수선비, 관리 인건비 같은 유형자산 비용뿐 아니라 자연훼손·소음·저주파·그림자 깜박임 등 주민 불편과 버섯 등 임산물 채취 수익 감소까지 더하면 사업 전체로는 손실이 발생한다고 판단했다.
정연철 의원은 "설비용량 6.95MW에 이용률 23% 수준의 발전량과 감수해야 할 사회적 비용을 비교하면 사업 타당성에 근본적인 회의가 든다"며 강원개발공사의 견해를 물었다.
이어 "저탄소 발전이라는 명분을 위해 산림을 훼손해서는 안 된다"며 "재생에너지의 필요성과 중요성에는 공감하지만 경제성을 면밀히 따져야 하고 자연훼손과 주민 불편 문제에 무조건적인 양보나 희생이 있어서는 안 된다"고 강조했다.
정 의원은 끝으로 "앞으로 강원특별자치도의 풍력발전단지 조성은 자연훼손과 주민 희생 방지에 각별한 관심을 갖고 진행해야 한다"고 당부했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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