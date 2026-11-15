국민의힘 대구시당, 대구시 남구의회 김재겸 의장 · 함광식 부의장에 “탈당권고” 징계

국민의힘 대구시당은 15일 당원인 대구광역시 남구의회 김재겸 의장과 · 함광식 부의장에게 “탈당권고”를 의결했다.

국민의힘 대구시당 윤리위원회(위원장·신봉기)는 이날 오후 3시 30분 3차 회의를 열고 김 의장과 함 부의장에게“탈당권고”의 징계를 결정했다.

대구시당 윤리위에 따르면 '김재겸 남구의회 의장과 · 함광식 부의장은 기초의회 의장단 선출과 관련해 정당한 이유 없이 의원총회 선출 결과에 불복하고 타당과 야합을 하는 등 해당 행위 및 당헌·당규 위반행위가 명백하므로 탈당을 권고한다'고 징계사유를 밝혔다.

국민의힘 윤리위원회 제21조(징계의 종류 및 절차) 3항에는 '탈당권고의 징계의결을 받은 자가 그 탈당권고 의결 통지를 받은 날로부터 10일 이내에 탈당신고서를 제출하지 아니할 때에는 위원회의 의결을 거치지 아니하고 지체 없이 제명 처분한다'고 돼있다.

이에 따라 김 의장과 함 부의장은 조만간 거취를 결정할 것으로 보인다.

한편 대구시당 윤리위는 대구 남구의회 의장단 선출과정과 관련, 김 의장과 함 부의장의 해당행위에 대해 지난 10월28일 1차 회의를 열어 징계 절차를 개시했으며, 이 후 11월 9일 대구시당 3층 회의실에서 윤리위 2차 회의를 소집해 당사자들로부터 직접 소명을 청취한 바 있다.