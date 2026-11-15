반태연 강원도의원 "평창올림픽 시설 누적 적자 407억…국가 분담 시급"

반태연 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·강릉3)이 지난 12일 열린 강원개발공사 행정사무감사에서 2018 평창 동계올림픽 시설 관리 적자 해소를 위한 실효성 있는 재정 대책과 국가 사후관리 책임 분담을 촉구했다.

반태연 의원이 분석한 자료에 따르면 슬라이딩센터, 강릉하키센터, 강릉스피드스케이팅경기장, 평창스포츠파크 등 올림픽 시설의 2019~2025년 누적 운영수익은 105억 9700만 원인 반면 관리비용은 513억 2700만 원으로 집계됐다.

▲반태연 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·강릉3). ⓒ강원특별자치도의회

7년간 누적 손실액은 407억 3000만 원이다.

연평균 약 58억 원씩 적자가 발생한 꼴이다.

운영수익으로 관리비용을 충당한 비용회수율은 7년 누계 약 20.6%에 그쳤다.

시설별 7년 누적 손실액은 슬라이딩센터가 140억 8000만 원(전체의 약 35%)으로 가장 컸다.

이어 스키점프·크로스컨트리·바이애슬론을 통합 관리하는 평창스포츠파크가 119억 6000만 원(약 29%), 강릉하키센터가 102억 8000만 원(약 25%), 강릉스피드스케이팅경기장이 44억 1000만 원(약 11%) 순으로 나타났다.

반태연 의원은 "올림픽 이후 사후활용 방안은 2019년과 2024년 두 차례 연구용역을 거쳤으나 용역 결과에 따라 활용 계획이 자주 바뀌어 일관된 정책을 추진하지 못했다"며 설명했다.

또 "2025년에는 평창 4개 시설을 대상으로 스포츠관광 플랫폼 구축 용역을 시행하고 2027년 신규 국비 20억 원(4년간 총사업비 105억 원)을 신청할 계획이지만 지속적인 국비 확보가 불투명하고 대상도 평창 시설에 한정돼 강릉 시설은 제외됐다"고 덧붙였다.

향후 대책 마련과 관련해서는 "올림픽 시설은 앞으로도 상당한 유지관리비가 고정적으로 발생할 수밖에 없는 구조"라며 "향후 5~10년간 시설별 유지관리비 추계와 재정 부담 전망을 마련해야 한다"고 강조했다.

반태연 의원은 끝으로 국가 차원의 사후관리 책임 분담을 위한 구체적인 요구 결과와 함께 평창·강릉 지역 시설을 아우르는 종합적인 연계·활성화 대책을 조속히 수립하라고 요구했다.