▲한국가스공사, ‘임직원 물품기부 전달식’ 개최ⓒ한국가스공사 제공

한국가스공사(사장 홍의락)는 지난 12일 본사에서 굿윌스토어와 함께 ‘임직원 물품기부 전달식’을 개최했다고 밝혔다.

이번 캠페인은 지난 2일부터 12일까지 11일간 진행됐으며, 임직원들이 의류·장난감·도서 등을 기부해 자원 재활용과 발달장애인 일자리 창출에 힘을 보탰다.

기증된 물품은 가스공사가 건립을 지원한 ‘굿윌스토어 반야월점’과 ‘엑스코점’ 등에서 상품화 과정을 거쳐 판매될 예정이다. 판매 수익금은 장애인 근로자의 급여와 안정적인 일자리 운영 자금으로 전액 활용된다.

이와 함께 가스공사는 단순 물품 기부를 넘어 발달장애인의 직무 역량 강화와 경제적 자립을 돕는 ‘장애인 자립화 지원사업’도 함께 추진하고 있다.

해당 사업은 발달장애인 20명을 대상으로 직업훈련 교육과 현장실습을 제공해 실질적인 직무 역량을 기르는 데 중점을 두고 있다.

한국가스공사 관계자는 “임직원들의 따뜻한 관심과 자발적인 참여가 발달장애인의 자립과 안정적인 일자리 마련에 큰 힘이 되길 바란다”며, “앞으로도 지역사회의 책임 있는 일원으로서 지속 가능한 나눔 문화를 확산하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.