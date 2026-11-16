대구시·(사)AI 바이오·메디시티대구협의회, 16~18일 중국 시안 방문, 글로벌 협력 네트워크 구축

대구광역시와 (사)AI 바이오·메디시티대구협의회는 16~18일까지 중국 시안을 방문해 대구·경북 의료·관광산업의 우수성을 알리고, AI 바이오·의료 교육 글로벌 협력 네트워크 구축에 나선다.

이번 방문은 코로나19 이후 단절된 대구 의료산업의 글로벌 네트워크를 복원해 해외 의료기관 및 유관기관과의 협력체계를 구축하기 위해 추진된다.

이번 방문에는 대구시, 경상북도, 대구의료관광진흥원, 경상북도문화관광공사가 공동으로 참여하며, 영남대학교의료원, 뉴욕치과, 찐메디(뷰티기업) 등 대구 지역 의료기관·기업 관계자들도 참여해 대구·경북의 의료산업·관광 분야 협력 기반을 넓히고 지역 의료기관의 해외 교류 기회를 모색한다.

특히 대구의 우수한 의료산업 역량과 경북의 관광자원을 연계해 의료산업 활성화 및 외국인 환자유치 등 새로운 협력사업을 발굴하는 데 중점을 둘 계획이다.

대구시는 현지 의료기관·교육기관·산업 관련기관과의 업무협약(MOU), 의료관광 홍보 설명회 및 비즈니스 상담, 기관 간 교류와 공동 협력사업 발굴 등을 통해 해외 협력 기반을 확대할 계획이다.

주요 일정으로는 의료기관·교육기관 관계자 및 바이어를 대상으로 홍보 설명회와 상담회를 개최해 대구의 의료관광 사업을 알리고, 현장 수요에 따른 사전 매칭을 기반으로 개별 비즈니스 상담을 진행한다.

이와 함께 현지 의료·교육기관과의 업무협약(MOU)을 통해 지속적인 교류와 공동 협력사업 추진 기반을 마련할 계획이다.

이번 방문은 대구의 AI·로봇·의료산업·교육 역량과 경북의 관광 분야 자원을 연계해 대구·경북이 함께 글로벌 의료·관광 협력의 새로운 가능성을 모색한다는 점에서 의미가 있다.

대구시는 이번 중국 시안 방문을 계기로 해외 의료기관 및 유관기관과의 교류를 확대하고, 해외 의료진 교육과 외국인 환자 유치 등 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 대구·경북 의료·관광 산업의 글로벌 경쟁력을 강화해 나갈 방침이다.

강문경 대구시 의료산업과장은 “이번 해외홍보 설명회를 통해 대구· 경북이 함께 의료·관광산업 분야의 협력 가능성을 모색하고, 대구·경북의 우수한 의료·관광산업 역량을 해외에 알리는 계기가 될 것”이라며 “앞으로 국내외 유관 기관과의 협력을 확대해 대구·경북 의료·관광산업의 새로운 성장 기반을 단계적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.