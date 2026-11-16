구미 국가1산단, 반세기 만에 대변혁…첨단산업·문화·주거 품은 미래형 산단으로

▲청년과 기업이 함께하는 미래 거점 ‘청년드림타워’ 첫 삽 장면ⓒ구미시

대한민국 산업화의 중심축이었던 구미 국가제1산업단지가 조성 반세기 만에 산업과 문화, 주거가 어우러진 미래형 산업공간으로 탈바꿈하고 있다.

과거 제조업 중심의 산업단지에서 벗어나 인공지능(AI)과 로봇, 반도체, 방위산업 등 첨단 전략산업을 육성하는 한편, 노후 산업시설을 문화공간으로 바꾸고 주거·숙박 인프라까지 확충하면서 산업단지의 새로운 모델을 제시하고 있다.

구미시는 첨단산업 기반 구축과 문화·산업단지 재생, 정주 여건 개선을 연계해 국가1산단의 경쟁력과 도시 활력을 동시에 끌어올린다는 구상이다.

◆ 삼성 AI 데이터센터부터 방산·반도체까지...첨단산업 거점 도약

미래 산업 전환의 핵심 사업은 삼성 AI 데이터센터 건립이다. 지난 2일 착공한 데이터센터는 삼성전자 구미1공장 부지에 총 6조원을 투입해 60MW 규모로 조성되며, 2029년 가동을 목표로 하고 있다.

과거 휴대전화 화형식을 계기로 품질경영과 애니콜 신화를 일궈낸 상징적인 공간이 이제 AI 산업의 새로운 거점으로 변신한다는 점에서도 의미가 크다.

구미시는 로봇 국가첨단전략산업 특화단지 지정에 따라 로봇 양산라인과 AI 기반 스마트공장 구축 등 후속 사업에도 속도를 내고 있다.

방위산업 분야에서는 사업비 260억원 규모의 첨단방위산업진흥센터가 오는 19일 개소한다. 방산 기술 개발과 기업 지원을 위한 핵심 거점으로 K-방산 경쟁력 강화에 힘을 보탤 전망이다.

20년간 방치됐던 방림부지에는 반도체 소재·부품 시험평가센터(396억원), 반도체 장비 소재·부품 제조·검증 테스트베드(400억원), 첨단 소재·부품 혁신 파운데이션 플랫폼(7천100억원) 등 연구·실증 인프라가 들어선다.

여기에 한국화학융합시험연구원(KTR) 경북거점과 BaaS 시험실증센터(272억원), 디자인 AI 인프라를 갖춘 HAI센터(180억원)도 추진되면서 연구·시험·인증부터 사업화까지 연계하는 산업 생태계 구축이 기대된다.

▲KTR 경북거점 출범·BaaS 센터 준공 장면ⓒ구믹시

◆ 7천745억원 문화·재생사업...노후 공장, 청년 문화공간으로

산업단지의 물리적 환경을 바꾸는 문화·재생사업도 본격화하고 있다. 구미시는 총 7천745억원을 투입해 문화산단 프로젝트와 대규모 산업단지 재생사업을 추진한다.

핵심은 방림부지의 유휴 공장과 창고를 활용한 공간 재생이다. 공장 8개 동은 철거 대신 원형을 보존해 322억원 규모의 청년 친화형 문화공간으로 조성한다. 청년들의 수요를 반영해 문화시설과 식음료(F&B) 공간 등을 채울 계획이다.

인근 창고 6개 동도 리모델링해 시립갤러리 등 복합문화공간으로 탈바꿈시킨다.

구미 산업화의 역사를 보존하고 미래 세대와 공유하기 위한 대한민국 역사박물관(구미산업화역사관) 건립도 추진된다. 사업비는 1천188억원 규모다. 최근 문화체육관광부의 현장 실사가 진행됐으며, 오는 17일 대한민국역사박물관과 업무협약 및 학술세미나를 열 예정이다.

이와 함께 1공단로 2.7㎞ 구간은 50억원 규모의 아름다운거리 조성사업을 통해 안전하고 쾌적한 거리로 정비한다. 순천향병원 인근 보세장치장도 150억원을 들여 식음료와 스포츠, 여가시설이 어우러진 청년 낭만지구로 조성할 계획이다.

◆ 청년드림타워·호텔까지...일하고 머무는 ‘직주락 산단’

산업단지의 고질적인 문제였던 퇴근 이후 공동화 현상에도 변화가 예상된다. 일자리뿐 아니라 주거와 창업, 문화·여가 기능을 함께 갖춘 공간 조성이 추진되고 있기 때문이다.

지난 5일 착공한 도시재생혁신지구 사업에는 2천719억원이 투입된다. 산업단지 중심부에 창업지원 인프라와 19층 규모의 통합공공임대주택을 조성하는 사업이다.

지역활성화투자펀드 전국 1호 사업으로 선정된 876억원 규모의 청년드림타워도 지난해 착공해 18층 규모로 건립되고 있다.

여기에 996억원을 투입하는 메리어트 브랜드의 4성급 호텔까지 들어서면 국내외 기업 관계자와 바이어, 엔지니어의 체류 수요를 흡수하는 비즈니스 기반도 강화될 전망이다.

산업시설 중심의 공간에 주거와 창업, 숙박, 문화·여가 기능을 더해 청년들이 일하고 생활하며 즐길 수 있는 이른바 ‘직주락(職住樂) 산업단지’를 조성한다는 구상이다.

김장호 구미시장은 “대한민국 산업화를 이끌었던 구미 국가1산단이 이제 AI·로봇·반도체·방산 등 미래산업과 문화, 쾌적한 주거가 공존하는 새로운 모델로 거듭나고 있다”며 “청년들이 찾아와 일하고 문화를 즐기며 정착하는 대한민국 대표 첨단·문화 융합산단으로 대혁신을 완수하겠다”고 말했다.

반세기 동안 대한민국 제조업의 성장을 이끌어온 구미 국가1산단이 첨단산업 경쟁력 확보와 노후 공간 재생, 정주 여건 개선이라는 세 가지 과제를 어떻게 결합해낼지 주목된다.