원주시 최고 행정 혁신 사례는?…시청 누리집서 온라인 투표

원주시가 오는 17일부터 23일까지 시민이 체감하는 적극행정·시정혁신 사례를 뽑기 위해 시민 설문조사를 실시한다.

원주시는 2026년 하반기 적극행정·시정혁신 우수사례로 접수된 7건 중 1차 심사를 통과한 5건을 대상으로 이번 설문조사를 진행한다.

▲적극행정·시정혁신 사례 시민 설문조사. ⓒ원주시

후보에 오른 5대 우수사례는 다음과 같다.

경제진흥과의 2026 원주만두축제(축제장을 매일 허물었다! 시민을 위해 관행까지 허물었다!).

관광과의 2026 LCK MSI 대표 선발전 유치(게임이 관광이 되다! e스포츠와 MICE를 결합한 원주의 새로운 도전!).

산림과의 2026 원주 마무트 마운틴 레이스 유치·운영(두 바퀴와 두 발의 만남! 산악자전거파크, 트레일러닝 메카로 재탄생).

기획과의 시민주권 반상회 제1회 뜻모아(시장이 묻습니다, 시민이 답합니다! 300명의 생각을 정책으로 잇다).

차량등록사업소의 법인차량 변경등록 의무 사전 안내 서비스(몰라서 내는 과태료 제로! 사전 안내문 한 장으로 억울한 과태료 막고 행정 신뢰 높이다).

설문에는 원주시민 누구나 참여한다.

참여를 희망하는 시민은 원주시청 누리집 내 시민참여, 커뮤니티, 설문조사 메뉴에 차례로 접속해 투표하면 된다.

구자열 원주시장은 "시민이 직접 체감한 적극행정 사례를 발굴하고자 설문조사를 마련했다"며 "결과는 오는 12월 열리는 하반기 적극행정·시정혁신 경진대회 본선 심사에 반영하기로 했다"고 밝혔다.

이어 "시민의 소중한 의견은 원주 행정이 한 단계 도약하는 밑거름인 만큼 많은 관심과 참여를 부탁한다"고 말했다.