눈길·빙판길 사고 원천 차단…홍천군, 600km 도로 제설 선제 대응

홍천군이 겨울철 강설과 도로 결빙에 선제적으로 대응하고 군민의 안전한 도로 이용을 보장하기 위해 2026~2027년 동절기 제설 종합대책을 가동한다.

제설 특별 대책 기간은 지난 15일부터 내년 3월 14일까지 4개월간이다.

▲겨울철 도로 안전 준비 상황 점검. ⓒ홍천군

홍천군은 지역 여건을 고려해 동부 지소의 제설 대응체계를 내년 3월 31일까지 유지한다.

신영재 홍천군수는 앞서 지난 10일 홍천읍 태학리 제설 창고를 직접 방문해 제설 장비, 시설물 관리 상태, 인력 배치, 비상 대응체계 등 겨울철 도로 안전 준비 상황을 점검했다.

신영재 홍천군수는 현장에서 실제 제설 작업에 투입되는 장비와 운영체계를 살피며 강설과 도로 결빙 발생 시 신속히 대응하도록 사전 준비에 만전을 기할 것을 주문했다.

이번 동절기 제설 대상은 군도 14개 노선 200km, 농어촌도로 202개 노선 300km, 시가지 도로 100km 등 총 600km 구간이다.

마을안길과 농로는 각 읍·면에서 자체적으로 제설 작업을 진행한다.

▲겨울철 도로 안전 준비 상황 점검. ⓒ홍천군

홍천군은 넓은 면적과 권역별 기상 여건에 신속히 대응하고자 본소와 동부·서부 지소를 중심으로 장비와 인력을 분산 배치했다.

본소에는 굴삭기 2대, 15톤 트럭 15대, 1톤 트럭 3대와 인력 26명을 배치한다.

서석·내촌·내면을 담당하는 동부 지소에는 굴삭기 1대, 15톤 트럭 7대와 인력 9명을 투입한다.

남면·서면·북방면을 맡은 서부 지소에는 굴삭기 1대, 15톤 트럭 4대와 인력 8명을 배치해 권역별 제설 작업에 나선다.

▲겨울철 도로 안전 준비 상황 점검. ⓒ홍천군

홍천군은 지난 11일부터 12일까지 임차 장비 운전자를 대상으로 사전 교육을 진행했고 13일까지 제설 장비와 염수 분사·도로 열선 시설 점검을 마쳤다.

읍·면에서 운영하는 제설용 트랙터 역시 13일까지 보험 가입을 완료해 마을안길과 농로 제설 작업의 안전성을 높였다.

홍천군은 도로 제설 업무 관제 시스템을 운영해 제설 장비의 작업 상황과 이동 경로를 실시간으로 관리한다.

기상 상황에 따라 단계별 비상근무 체계를 가동하고 강설과 결빙 상황을 지속 확인해 주요 도로와 취약 구간을 중심으로 신속한 제설 작업을 펼치기로 했다.

▲겨울철 도로 안전 준비 상황 점검. ⓒ홍천군

신영재 홍천군수는 "겨울철 도로 안전은 철저한 사전 준비와 신속한 현장 대응에서 시작된다"며 "제설 장비와 시설, 인력 운영 상황을 현장에서 직접 확인한 만큼 부족한 부분은 미리 보완해 강설과 결빙에 빈틈없이 대응하겠다"고 말했다.

이어 "군민이 겨울철에도 안전하고 불편 없이 도로를 이용하도록 제설 종합대책을 차질 없이 진행하고 현장 중심의 대응으로 안전한 겨울나기에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.