직원 채용 시 나이와 출신 학교에 제한을 두는 내부지침이 적발돼 논란에 휩싸인 한화에어로스페이스(한화에어로)가 시민단체에서 '대놓고학력차별상'을 받았다.

학력 차별에 반대하는 단체인 투명가방끈은 16일 서울 중구 한화빌딩 앞에서 기자회견을 열고 "채용 과정에서 학력 차별 지침을 둔 것이 밝혀진 한화에어로에 대놓고학력학벌차별상을 수여한다"고 밝혔다.

앞서 지난 8월 한화에어로는 경력 직원 채용 과정에서 합격자를 1980년생 이하로 제한하고 서울과 판교 근무자의 경우 서울대, 고려대, 연세대 등 11개 국내 학교 및 100여 개 해외 대학 졸업생 안에서 선발하는 내부 지침을 제작·배포한 사실이 알려졌다.

고용노동부는 해당 사실이 알려진 지난 9월 한화에어로가 실제 채용 과정에 내부 지침을 활용했는지 조사에 착수했다. 10월에는 329개 단체로 구성된 '출신학교채용차별방지법 국민운동'이 한화에어로의 취업 제한은 학력 차별이라는 인권위 진정을 제기했다. 다만 한화에어로 측은 '실무자 개인의 잘못일 뿐 지침이 실제 시행된 적은 없다'는 입장이다.

투명가방끈은 한화에어로에 대해 "노동자를 직접 알아볼 책임을 방기"했다며 "나태하게 대학 서열을 그대로 채용 서열로 가져와서 대학의 이름을 기준으로 사람을 분류하고, 그 기준에 미치지 못하는 사람들에게는 자신의 경험과 역량을 설명할 기회조차 주지 않으려 했다"고 비판했다.

이어 "학벌 차별은 누군가에게는 기회를 독점할 자격을 부여하고, 다른 누군가에게는 기회조차 주어지지 않는 현실을 정당화하는 차별"이라며 "학교의 이름이 평생의 신분이 되지 않는 사회, 대학 서열이 노동과 삶의 서열로 이어지지 않는 사회를 만들어야 한다"고 강조했다.

단체는 채용에서의 학벌 차별이 반복되지 않도록 정부에 대책 마련을 촉구했다.

이윤경 교육의봄 활동가는 "출신학교 차별을 금지한 고용정책기본법 조항은 법을 어겼을 때의 제재 규정이 없어 선언에 그친다. 채용절차법 조항은 용모·키·체중·출신지역·혼인 여부·재산·가족의 학력과 직업은 수집하지 못하게 하면서 정작 지원자 본인의 출신학교는 빠뜨렸다"며 "차별을 금지하는 조항은 있는데, 차별의 재료가 되는 정보를 모으지 못하게 하는 조항이 없는 것"이라고 지적했다.

이 활동가는 "사흘 뒤인 수능이 이토록 무거운 것은 대학 이름이 평생의 이력서를 따라다니기 때문"이라며 "입시 제도를 아무리 고쳐도 채용이 그대로면 경쟁은 줄지 않는다"고 꼬집었다.

그러면서 "채용이 바뀌어야 교육이 바뀐다"며 "채용 단계에서 출신학교 정보를 요구하고 활용하는 것을 제한하고, 이를 어기면 제재 받게 해야 한다"고 강조했다.