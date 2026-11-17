부산시가 대학수학능력시험 이후 청소년들의 유해환경 노출을 막기 위해 홀덤펍과 유흥주점 등을 대상으로 약 두 달간 집중 단속에 나선다.

17일 부산시에 따르면 시는 수능 당일인 오는 19일부터 내년 1월 20일까지 주요 번화가와 학원가, 광안리해수욕장 등 청소년 밀집지역에서 특별 단속을 실시한다.

▲2027학년도 대학수학능력시험을 사흘 앞둔 16일 세종시의 한 인쇄공장에서 수능 문제지와 답안지가 전국 시·도 교육청으로 배송되기 위해 차량에 옮겨지고 있다. ⓒ연합뉴스

단속 대상은 포커방(홀덤펍), 전자담배를 포함한 담배 판매점, 비디오물감상실, 유흥·단란주점, 성인용품점 등이다. 업종별 청소년 출입·고용 제한 준수 여부와 주류·담배 판매·제공 행위, 출입·고용 제한 표시 의무 등을 중점 점검한다.

청소년 출입 금지 위반이나 주류·담배 판매 등 청소년보호법 위반행위에는 2년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금이 부과될 수 있다. 청소년을 불법 고용한 경우에는 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

부산시는 위법행위가 적발되면 관련자를 형사 입건하고 관할 행정기관에 통보해 영업정지 등 행정처분도 추진할 방침이다.

조영태 부산시 시민생활국장은 수능 이후 청소년들이 건강한 사회 구성원으로 첫발을 내디딜 수 있도록 현장 단속과 예방 활동에 집중하겠다며 업주들의 법규 준수와 시민들의 적극적인 제보를 당부했다.

청소년보호법 위반행위에 대한 신고는 부산시 특별사법경찰과 공중위생수사팀(051-888-3101~3107)에서 받는다.