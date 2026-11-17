부산에 본점을 둔 기술보증기금(기보)이 연구개발(R&D) 성과를 보유한 중소·벤처기업의 사업화 지원을 확대하며 올해 R&D 사업화 보증공급 목표 3400억원을 조기 달성했다.

17일 기보의 최근 발표를 종합하면 지난 6월 도입한 'R&D사업화 프로젝트보증'과 'R&D사업화 유동화보증'을 통해 기술개발 이후 제품 생산과 시장 진출에 필요한 자금을 지원하고 있다.

▲부산 남구 소재 기술보증기금 전경.ⓒ프레시안

비파괴 검사 분야 인공지능(AI) 기술을 개발한 창업기업에 15억원, 나노복합소재 개발기업에 10억원, 해외 진출을 추진하는 K-뷰티 기업에 25억원을 공급한 것이 대표적이다.

자본시장을 통한 자금조달도 확대했다. 올해 총 5550억원 규모의 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)을 발행해 기술중소기업 336곳을 지원했다. 자체 신용만으로 회사채 발행이 어려운 기업에 보증을 활용한 자금조달 경로를 제공한 것이다.

청년창업과 지역 미래산업 지원도 강화하고 있다. KB국민은행과 1000억원 규모의 청년창업 협약보증을 추진하고 있으며 부산시·BNK금융그룹과는 지역 기후테크 기업을 위한 150억원 규모의 금융지원 협약을 체결했다.

사업 실패 기업인의 재도전도 뒷받침한다. 지난 9월 말까지 부실채권 7228억원을 정리했으며 연말까지 1조5000억원으로 확대할 계획이다. 기술력과 재도전 의지를 갖춘 기업인을 대상으로 500억원 규모의 재기지원보증도 추진한다.

공공 마이데이터 이용 절차를 개선하면서 월 이용 실적은 3000건에서 3만건으로 늘었다. 기보는 비대면 보증신청 절차도 간소화해 기업의 서류 제출 부담을 줄일 방침이다.

권형택 기보 이사장은 기술보증뿐 아니라 기술평가·거래·보호와 R&D 사업화를 연계하는 종합지원체계 구축을 추진하고 있다. 기보는 기술개발부터 사업화, 성장과 재도전에 이르는 단계별 금융지원을 강화할 계획이다.