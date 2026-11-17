원주시 프리미엄 그릭요거트 전문 기업 ㈜요즘(대표 이성흠)이 한국공인노무사회가 주관하는 2026년 일터혁신 상생컨설팅 노사상생 부문 모범기업으로 선정됐다.

요즘은 지난 6월 중부지방고용노동청 원주지청의 추천을 받아 컨설팅에 참여했다.

▲2026년 일터혁신 상생컨설팅 노사상생 부문 모범기업. ⓒ원주시

이후 생산 현장의 연장 근로와 휴게시간 운영 실태를 진단하고 주 52시간 근무제를 안착시키기 위한 개선 방안을 도출했다.

이 과정에서 방경숙 ㈜요즘 인사팀장과 김진훈 노무사가 긴밀히 협업하며 실질적인 근로환경 개선을 이끌었다.

직원들의 현장 목소리를 경영과 근무환경 개선에 반영하는 소통 체계도 구축했다.

사내 소통 창구인 마음이음을 통해 직원들이 애로사항이나 건의사항을 인사총무팀에 전달하면 회사가 이를 검토해 실제 근무환경 개선으로 이어가는 구조를 정착시켰다.

지역 일자리 창출 성과도 거뒀다.

원주시 문막읍 사업장을 중심으로 직접 고용을 확대하고 신규 인력을 꾸준히 채용한 결과 고용보험 가입자 수가 2025년 1월 64명에서 2026년 현재 111명으로 47명 증가했다.