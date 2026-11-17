강원문화재단(대표이사 신현상) 대관령음악제운영실이 12월 3일 오후 7시 30분 서울 JCC아트센터에서 2026 대관령아카데미 영 아티스트 콘서트를 연다.

영 아티스트 콘서트는 대관령아카데미 연중 교육프로그램의 하나로 클래식 음악계를 이끌어갈 젊은 연주자들에게 전문 무대 경험을 제공하고자 기획했다.

▲2026 대관령아카데미 영 아티스트 콘서트. ⓒ강원문화재단

무대에는 강원특별자치도 내 유망주인 퍼커셔니스트 최수형·피아니스트 최소연과 강원특별자치도 미래인재인 바이올리니스트 권하나·첼리스트 안정빈이 오른다.

이와 함께 2026 대관령아카데미 시즌 교육프로그램 실내악 멘토십 프로그램에 선발된 리엔 콰르텟(이채원·이정현·박세아·최성주)도 참여해 그동안 갈고닦은 음악적 역량과 개성 있는 연주를 선보인다.

대관령음악제운영실은 이번 공연을 통해 유망 인재들이 전문 연주 무대에서 관객과 만나며 차세대 클래식 연주자로 성장하는 발판을 마련할 것으로 보고 있다.

대관령음악제운영실은 앞으로도 대관령아카데미를 통해 도내외 클래식 유망 인재를 발굴·소개하고 예술 활동의 지평을 넓혀가기로 했다.