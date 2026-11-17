원주시(시장 구자열)가 17일 경기도 양평군청에서 양평군(군수 전진선)과 우호교류 협약을 맺고 교통·문화·관광·경제 등 다방면에서 협력을 넓히기로 했다.

이번 협약은 양 지역의 특성과 자원을 활용해 주민 편의를 높이고 지역경제를 활성화하는 실질적인 상생 사업을 추진하고자 성사됐다.

▲우호교류 협약. ⓒ원주시

협약에 따라 양 지자체는 수도권·강원권을 잇는 광역생활·경제권 형성 기반 조성, 문화·관광자원 연계 및 홍보 지원, 농특산물 등 지역 생산품 구매·홍보 및 판로 확대 지원 등에 힘을 모은다.

특히 양 지자체는 경의중앙선 원주 연장이 수도권 접근성 개선과 지역 교류의 핵심 동력이라고 판단해 국가철도망 구축계획 반영에 공동 대응하기로 했다.

▲우호교류 협약. ⓒ원주시

협약식 직후 양 기관 관계자들은 경의중앙선이 운행 중인 양평역을 찾아 광역교통망 확충과 관련한 현장 여건을 점검했다.

구자열 원주시장은 "이번 협약을 통해 양평군과의 협력관계를 한층 넓히게 돼 뜻깊다"며 "원주시 또한 경의중앙선 연장을 비롯한 공동 현안에 긴밀히 대응하고 양 지역에 실질적인 보탬이 되는 교류가 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

▲우호교류 협약. ⓒ원주시

전진선 양평군수는 "경의중앙선 지평-원주 연장은 양 지역의 교통 편의 증진과 발전을 위한 핵심 과제"라며 "앞으로도 원주시와 적극 협력해 문화·관광·경제 등 전 분야에서 실질적인 교류 성과를 만들겠다"고 말했다.