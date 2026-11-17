해외 대학을 졸업하고 국내 유명 식품기업에서 근무하던 20대 청년이 한국폴리텍대학에 입학한 지 5개월 만에 글로벌 백신 전문기업에 조기 취업해 주목받고 있다.

▲한국폴리텍Ⅲ대학 춘천캠퍼스 바이오의약공정과 하이테크과정 입학 김대권(29)씨. ⓒ춘천폴리텍대학

지난 3월 한국폴리텍Ⅲ대학(학장 지경배) 춘천캠퍼스 바이오의약공정과 하이테크과정에 입학한 김대권(29)씨가 그 주인공.

김 씨는 지난 8월 코스닥 상장 바이오기업인 ㈜유바이오로직스 생산본부에 입사했다.

김 씨는 고교 졸업 후 카자흐스탄 국립대학에서 식품기술을 전공했다.

귀국 후 국내 유명 식품기업에 입사해 약 1년간 근무했지만, 미래 성장성과 적성을 고민한 끝에 식품기술과 연관성이 있으면서 첨단기술이 집약된 바이오의약 분야로 진로를 바꾸기로 했다고 설명했다.

김 씨는 전문대학 졸업 이상 학력자를 대상으로 운영하는 한국폴리텍대학 하이테크과정에 진학해 바이오의약품 제조 관련 이론과 실습을 익혔다.

춘천캠퍼스 바이오의약공정과는 삼성바이오로직스, 유한양행, GC녹십자, 질병관리청 등에서 경력을 쌓은 전문가를 교수진으로 두고 있으며, 30억 원 이상의 예산을 투입해 구축한 바이오의약 실습 장비를 갖추고 있다.

실제 생산 현장을 반영한 실습교육과 교수진의 밀착 지도는 조기 취업의 밑거름이 됐다.

김 씨가 입사한 ㈜유바이오로직스는 국제 방역용 백신과 신종 감염병·항생제 내성 대응 세균백신을 개발·제조하고, 바이오의약품 위탁개발생산(CRMO) 사업을 수행하는 기업이다.

특히 경구용 콜레라 백신 ‘유비콜’을 세계보건기구(WHO)와 유니세프를 통해 전 세계에 공급하며 글로벌 백신 시장에서 입지를 다지고 있다.

춘천폴리텍대학 바이오의약공정과는 2025년 신설됐으며, 바이오 의약품 생산과 품질분석 분야의 현장 실무 인재 양성을 하고 있다.

최신 실습 시설과 산업체 수요를 반영한 교육을 바탕으로 첫 해부터 글로벌 체인 진단기업과 백신 전문기업에 조기 취업자를 배출한 바 있다.

김대권씨는 17일 “새로운 분야에 도전하는 데 고민이 많았지만, 실제 현장과 유사한 실습 장비와 교수님들의 세심한 지도 덕분에 짧은 기간에도 직무 역량을 갖출 수 있었다”며 “배운 기술을 바탕으로 현장에서 제 몫을 다하는 인재로 성장하겠다”고 말했다.

정영의 바이오의약공정과 학과장은 “익숙한 길을 벗어나 새로운 분야에 도전한 김 씨가 교육과정을 거쳐 바이오의약 현장에 진출하게 돼 뜻깊다”며 “학생들이 각자의 전공과 경험을 바탕으로 새로운 진로를 찾고 현장에 필요한 역량을 갖출 수 있도록 실무 중심 교육을 이어가겠다”고 했다.

한편, 한국폴리텍Ⅲ대학 춘천캠퍼스는 바이오의약공정과를 비롯한 2027학년도 하이테크과정 신입생을 12월 4일까지 1차로 모집한다.

자세한 사항은 대학 홈페이지에서 확인할 수 있다.