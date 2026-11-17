강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 17일 오전 11시 한국생산기술연구원 강원실용화본부 2층 대회의실에서 강릉과학산업단지 연구․지원기관과 함께 ‘강릉시 연구혁신 발전 간담회’를 개최했다.
이번 간담회는 강릉에 집적된 연구·지원기관이 한자리에 모여 지역 연구산업의 발전 방향과 기관 간 협력 방안을 논의하고, 연구개발 역량을 결집해 지역 산업과 연계할 수 있는 협력 기반을 강화하기 위해 마련됐다.
이날 간담회에는 박찬영 경제환경국장과 김남국 기업지원과장, 김주선 한국과학기술연구원(KIST) 강릉분원장, 김경훈 한국생산기술연구원 강원실용화본부장, 전준영 한국식품연구원 강릉팀장, 최종태 강릉과학산업진흥원장, 신일철 강원테크노파크 신소재센터장 등 7명이 참석했다.
강릉에는 정부출연연구기관인 KIST 강릉분원 천연물연구소와 한국생산기술연구원 강원실용화본부를 비롯해 강원연구개발지원단, 강원TP, 강릉과학산업진흥원 등 연구․지원기관이 집적돼 있다. 여기에 지역 4개 대학이 전문인력 양성과 산학협력을 뒷받침하고 있어 연구개발부터 기술 실용화, 기업 지원까지 연계할 수 있는 연구혁신 기반을 갖추고 있다.
특히 강릉시는 그동안 연구혁신 발전 네트워킹을 통해 연구기관과 지원기관 간 소통과 협력체계를 지속적으로 강화해 왔다. 이러한 연구 인프라와 기관 간 협력 네트워크는 강릉의 차별화된 경쟁력으로, 강원연구개발특구 본부사무소가 강릉에 자리 잡는다면 연구기관․대학․기업을 유기적으로 연결하고 연구성과의 사업화와 지역기업 성장을 촉진하는 등 특구 발전의 시너지 효과를 극대화할 수 있을 것으로 기대된다.
박찬영 경제환경국장은 “강릉은 정부출연연을 비롯한 연구기관과 지원기관, 대학이 이미 하나의 팀처럼 움직이는 곳”이라며 “연구 현장과 가장 가까운 곳에서 강원연구개발특구의 역할이 제대로 발휘될 수 있도록 강릉시도 연구기관과 함께 모든 역량을 쏟겠다”고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
전체댓글 0