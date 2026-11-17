강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 17일 오전 11시 한국생산기술연구원 강원실용화본부 2층 대회의실에서 강릉과학산업단지 연구․지원기관과 함께 ‘강릉시 연구혁신 발전 간담회’를 개최했다.

이번 간담회는 강릉에 집적된 연구·지원기관이 한자리에 모여 지역 연구산업의 발전 방향과 기관 간 협력 방안을 논의하고, 연구개발 역량을 결집해 지역 산업과 연계할 수 있는 협력 기반을 강화하기 위해 마련됐다.

▲강릉시는 17일 오전 11시 한국생산기술연구원 강원실용화본부 2층 대회의실에서 강릉과학산업단지 연구․지원기관과 함께 ‘강릉시 연구혁신 발전 간담회’를 개최했다. ⓒ강릉시

이날 간담회에는 박찬영 경제환경국장과 김남국 기업지원과장, 김주선 한국과학기술연구원(KIST) 강릉분원장, 김경훈 한국생산기술연구원 강원실용화본부장, 전준영 한국식품연구원 강릉팀장, 최종태 강릉과학산업진흥원장, 신일철 강원테크노파크 신소재센터장 등 7명이 참석했다.

강릉에는 정부출연연구기관인 KIST 강릉분원 천연물연구소와 한국생산기술연구원 강원실용화본부를 비롯해 강원연구개발지원단, 강원TP, 강릉과학산업진흥원 등 연구․지원기관이 집적돼 있다. 여기에 지역 4개 대학이 전문인력 양성과 산학협력을 뒷받침하고 있어 연구개발부터 기술 실용화, 기업 지원까지 연계할 수 있는 연구혁신 기반을 갖추고 있다.

특히 강릉시는 그동안 연구혁신 발전 네트워킹을 통해 연구기관과 지원기관 간 소통과 협력체계를 지속적으로 강화해 왔다. 이러한 연구 인프라와 기관 간 협력 네트워크는 강릉의 차별화된 경쟁력으로, 강원연구개발특구 본부사무소가 강릉에 자리 잡는다면 연구기관․대학․기업을 유기적으로 연결하고 연구성과의 사업화와 지역기업 성장을 촉진하는 등 특구 발전의 시너지 효과를 극대화할 수 있을 것으로 기대된다.

박찬영 경제환경국장은 “강릉은 정부출연연을 비롯한 연구기관과 지원기관, 대학이 이미 하나의 팀처럼 움직이는 곳”이라며 “연구 현장과 가장 가까운 곳에서 강원연구개발특구의 역할이 제대로 발휘될 수 있도록 강릉시도 연구기관과 함께 모든 역량을 쏟겠다”고 말했다.