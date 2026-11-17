강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 강릉시 청소년수련관이 오는 21일 오후 3시부터 강릉아트센터 사임당홀에서‘제16회 솔향유스심포니 정기연주회’를 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 정기연주회는 2026년 한 해 동안 청소년오케스트라 단원들이 함께 꾸준하게 합주 연습을 통하여 마스터 클래스, 여름 음악캠프, 강릉시 청소년 박람회 식전 공연 등의 다양한 공연 경험을 바탕으로 그동안의 쌓아온 음악적 잠재력을 모두 선보일 예정이다.

▲강릉시는 오는 21일 오후 3시부터 강릉아트센터 사임당홀에서‘제16회 솔향유스심포니 정기연주회’를 개최한다. ⓒ강릉시

올해 연주회는 클래식 속 시대적 스토리가 탄탄한 곡들 위주로 연주되며, 작년과 다르게 바이올린, 더블 베이스, 피아노 등 다양한 악기를 연주하는 청소년 협연 단원들이 선발이 되어 더욱 아름다운 연주회를 제공한다.

이번 공연은 전석 무료로 진행되며 청소년과 가족 및 시민 누구나 자유롭게 관람할 수 있다.

강미정 인구가족과장은 “이번 정기연주회 무대가 솔향유스심포니 단원들이 꿈과 성장을 담아내는 과정에서 중요한 기회가 되었으면 좋겠다”며 “앞으로도 청소년들이 음악으로 꿈을 펼치며 지역과 교류할 수 있게 지원하겠다”고 말했다.