강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 강릉시 청소년수련관이 오는 21일 오후 3시부터 강릉아트센터 사임당홀에서‘제16회 솔향유스심포니 정기연주회’를 개최한다고 17일 밝혔다.
이번 정기연주회는 2026년 한 해 동안 청소년오케스트라 단원들이 함께 꾸준하게 합주 연습을 통하여 마스터 클래스, 여름 음악캠프, 강릉시 청소년 박람회 식전 공연 등의 다양한 공연 경험을 바탕으로 그동안의 쌓아온 음악적 잠재력을 모두 선보일 예정이다.
올해 연주회는 클래식 속 시대적 스토리가 탄탄한 곡들 위주로 연주되며, 작년과 다르게 바이올린, 더블 베이스, 피아노 등 다양한 악기를 연주하는 청소년 협연 단원들이 선발이 되어 더욱 아름다운 연주회를 제공한다.
이번 공연은 전석 무료로 진행되며 청소년과 가족 및 시민 누구나 자유롭게 관람할 수 있다.
강미정 인구가족과장은 “이번 정기연주회 무대가 솔향유스심포니 단원들이 꿈과 성장을 담아내는 과정에서 중요한 기회가 되었으면 좋겠다”며 “앞으로도 청소년들이 음악으로 꿈을 펼치며 지역과 교류할 수 있게 지원하겠다”고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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