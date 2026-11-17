강원특별자치도 양양군(군수 김정중)은 청년 수산업 경영인의 안정적인 어촌 정착과 창업 초기 경영 부담 완화를 위해 오는 30일까지 ‘2027년 청년어촌정착 지원사업’ 대상자를 모집한다고 17일 밝혔다.

이번 사업은 수산업 분야에 새롭게 진출하는 청년들이 초기 소득 불안정과 경영 부담을 극복하고 지역 어촌에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원하기 위해 추진된다.

▲양양군은 청년 수산업 경영인의 안정적인 어촌 정착과 창업 초기 경영 부담 완화를 위해 오는 30일까지 ‘2027년 청년어촌정착 지원사업’ 대상자를 모집한다. ⓒ양양군

특히 청년 인구의 어촌 이탈을 방지하고 우수한 청년 인력을 유입해 고령화와 인구 감소로 어려움을 겪고 있는 어촌 지역에 새로운 활력을 불어넣는 데 목적이 있다.

지원 대상은 만 18세 이상 40세 미만으로 수산업 경영 경력이 3년 이하인 청년이다. 어업과 양식업을 비롯해 수산물 유통·가공업, 해양레저관광업 등 수산업 분야에 종사하고 있거나 창업을 준비 중인 청년이 신청할 수 있다.

다만, 부모 등 기존 경영주를 도와 공동으로 수산업을 경영하는 경우나 농어업(양식업 포함) 외 분야의 사업체를 경영하는 경우 등은 지원 대상에서 제외된다.

최종 선정된 청년에게는 수산업 경영 경력에 따라 최대 1년간 정착지원금이 차등 지급된다. 경영 1년 차는 월 110만원(연간 최대 1320만원), 2년 차는 월 100만원(연간 최대 1200만원), 3년 차는 월 90만원(연간 최대 1080만원)을 지원받을 수 있다.

지원금은 청년 수산업 경영인의 초기 경영 부담을 덜고 안정적인 소득 기반을 마련하는 데 도움을 줄 것으로 기대된다.

선정 절차는 1차 서면평가와 2차 면접평가로 진행된다. 서면평가에서 60점 이상을 받은 신청자를 대상으로 면접평가를 실시해 지원 후보자를 선정하며, 이후 해양수산부의 확인 절차를 거쳐 최종 대상자를 확정한다.

2027년도 양양군 배정 인원은 총 5명으로, 군은 사업계획의 구체성과 실현 가능성, 수산업 경영 의지, 선발 우선순위 기준 등을 종합적으로 검토해 미래를 이끌어 갈 청년 인재를 선발할 계획이다.

신청을 희망하는 청년은 양양군청 홈페이지 고시·공고란에서 신청 자격과 구비서류 등 세부 사항을 확인한 후, 오는 30일까지 양양군청 해양수산과에 신청서류를 제출하면 된다.

양양군 관계자는 “이번 사업이 청년 수산업 경영인의 자립과 성장에 실질적인 도움이 되기를 바라며, 지역 수산업에 새로운 활력을 불어넣을 역량 있는 청년들의 많은 관심과 참여를 기대한다”고 말했다.