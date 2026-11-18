경북 경산시의회 의원연구단체가 경산지역 내 13개 대학이 보유한 전문 인력과 교육시설을 활용한 학교급별 맞춤형 교육 프로그램 구축을 제안하고, 지역 간 교육격차 해소와 지속 가능한 교육협력체계 마련을 주문했다.

경산시의회 '미래교육연구회(대표 양재영)'는 17일 '경산시 지역대학과 초‧중‧고등학교 간 상생발전에 관한 연구' 최종 보고회를 개최하고 이같은 방안을 내놓았다.

▲경산시의회 미래교육연구회 최종보고회ⓒ경산시의회 제공

미래교육연구회는 양재영, 강수명, 이경원, 채태수, 황관식, 박미향, 곽희은 의원으로 구성돼 있다.

연구회는 지난 9월 학령인구 감소와 청년 인구 유출에 대응하고 지역대학과 초‧중‧고등학교 간 상생협력 방안을 마련하기 위해 연구용역에 착수했다.

이날 보고회에는 연구단체 소속 의원들과 용역 수행기관 관계자 등이 참석해 지역 교육 경쟁력 강화와 미래인재 양성을 위한 정책을 위해 머리를 맞댔다.

보고회에서는 ▲경산시 학령인구 변화 및 교육환경 분석 ▲지역대학과 초‧중‧고등학교 간 교육자원 연계 방안 ▲교육협력 플랫폼 구축 ▲지자체‧교육지원청‧대학‧학교 간 협력 체계 구축 ▲교육상생협력 활성화를 위한 조례 제정 방안 등이 중점적으로 발표됐다.

특히, 연구진은 관내 대학이 보유한 전문 인력과 교육시설을 활용한 학교급별 맞춤형 교육 프로그램과 ‘경산 배움이움’ 플랫폼 구축을 제안하며, 지역 간 교육격차 해소를 강조했다.

미래교육연구회 소속 의원들은 “이번 연구에서 제시된 정책들이 지역대학과 초‧중‧고등학교 간 실질적인 협력으로 이어지길 바란다”며, “앞으로도 지역의 교육자원을 적극 활용해 미래인재가 지역에서 성장할 수 있는 교육환경 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.