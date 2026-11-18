경북 경산시의회 의원연구단체가 경산지역 내 13개 대학이 보유한 전문 인력과 교육시설을 활용한 학교급별 맞춤형 교육 프로그램 구축을 제안하고, 지역 간 교육격차 해소와 지속 가능한 교육협력체계 마련을 주문했다.
경산시의회 '미래교육연구회(대표 양재영)'는 17일 '경산시 지역대학과 초‧중‧고등학교 간 상생발전에 관한 연구' 최종 보고회를 개최하고 이같은 방안을 내놓았다.
미래교육연구회는 양재영, 강수명, 이경원, 채태수, 황관식, 박미향, 곽희은 의원으로 구성돼 있다.
연구회는 지난 9월 학령인구 감소와 청년 인구 유출에 대응하고 지역대학과 초‧중‧고등학교 간 상생협력 방안을 마련하기 위해 연구용역에 착수했다.
이날 보고회에는 연구단체 소속 의원들과 용역 수행기관 관계자 등이 참석해 지역 교육 경쟁력 강화와 미래인재 양성을 위한 정책을 위해 머리를 맞댔다.
보고회에서는 ▲경산시 학령인구 변화 및 교육환경 분석 ▲지역대학과 초‧중‧고등학교 간 교육자원 연계 방안 ▲교육협력 플랫폼 구축 ▲지자체‧교육지원청‧대학‧학교 간 협력 체계 구축 ▲교육상생협력 활성화를 위한 조례 제정 방안 등이 중점적으로 발표됐다.
특히, 연구진은 관내 대학이 보유한 전문 인력과 교육시설을 활용한 학교급별 맞춤형 교육 프로그램과 ‘경산 배움이움’ 플랫폼 구축을 제안하며, 지역 간 교육격차 해소를 강조했다.
미래교육연구회 소속 의원들은 “이번 연구에서 제시된 정책들이 지역대학과 초‧중‧고등학교 간 실질적인 협력으로 이어지길 바란다”며, “앞으로도 지역의 교육자원을 적극 활용해 미래인재가 지역에서 성장할 수 있는 교육환경 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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