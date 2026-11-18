서영학 전남광주 여수시장이 2027년도 예산안 제출에 따른 시정연설을 통해 '변화와 혁신'을 강조했다.

서영학 시장은 17일 제259회 여수시의회 2차 정례회에서 민선9기 첫 시정연설에 나섰다. 서 시장은 이날 2027년도 여수시 예산안을 직접 설명하고 시의회의 협조를 요청했다.

서 시장은 먼저 "2026여수세계섬박람회를 마칠 수 있도록 협력해 준 시민들과 시의회, 자원봉사자, 공직자들에게 감사드린다"며 "박람회의 성과와 과제를 차분히 돌아보고, 성과는 이어가고, 부족함은 바로잡아 시정 발전의 밑거름으로 삼겠다"고 약속했다.

▲17일 서영학 전남광주 여수시장이 제259회 여수시의회 2차 정례회에서 2027년도 예산안 제출에 따른 시정연설을 하고 있다. 2026.11.17.ⓒ프레시안

이어 2027년도 시정 운영 방향으로 △시민주권 행정 실현 및 여수 미래전략 준비 △산업위기 극복과 미래산업 성장 기반 마련 △청년이 머물고 도전하는 여수 △기본이 튼튼한 행복도시 △문화도시·체류형 관광 활성화 △미래 생명산업 육성 △시민 중심 정주환경 조성 등을 제시했다.

서 시장은 올해보다 521억 원이 줄어든 2027년도 예산안도 직접 설명했다.

이번에 제출한 2027년도 예산안은 총 1조 4293억 원 규모로 일반회계 2조 3026억 원, 특별회계는 1267억 원이다. 올해 본예산에 비해 일반회계는 519억 원, 특별회계는 2억 원이 감액되며 총 521억 원이 줄었다.

분야별 주요 예산은 교육·복지·보건 분야가 5357억 원, 전체의 41.1%로 가장 많은 비중을 차지하고, 교통과 지역개발 분야가 1703억 원(13.1%), 이어 환경·산업·에너지 분야 1290억 원, 농림·해양·수산 분야 942억 원,일반행정과 안전분야 941억 원, 문화·관광 분야 728억 원 등이다.

서 시장은 "내년 예산안 핵심은 '변화와 혁신'으로, '재정혁신 TF'를 구성해 모든 사업의 필요성과 성과를 원점에서 재검토했다"며 "우선순위가 낮은 사업은 과감히 축소하거나 추진 시기를 조정하고, 이를 통해 확보한 재원은 '시민의 삶을 지키는 일'과 '여수의 미래를 여는 일'에 집중했다"고 전했다.

이어 "여수는 인구 감소와 산업 위기, 행정환경 변화 등 지금껏 경험해 보지 못한 대전환의 파고와 마주하고 있다"며 "'강물은 바다를 포기하지 않는다'는 고(故) 노무현 전 대통령의 말씀처럼, 결연한 의지와 자세로 끊임없이 노력한다면 '여수의 새로운 도약'은 분명히 현실이 될 것"이라고 강조했다.