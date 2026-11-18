경북 경산시노인종합복지관(관장 김오기)은 17일 복지관 대강당에서 회원 400여 명이 참석한 가운데 '2026년 개관기념 어르신축제' 기념식을 개최했다.

이번 축제는 16~20일까지 5일간 복지관 일원에서 열리며, 한 해 동안 어르신들이 복지관에서 배우고 익힌 다양한 활동의 결실을 함께 나누고, 그동안 갈고닦은 재능과 열정을 선보이는 화합의 장이 될 것으로 기대된다.

이날 기념식에서는 평소 모범적인 활동으로 다른 회원들에게 귀감이 된 어르신과 지역사회 노인복지 증진에 기여한 개인과 단체에 표창을 수여했다.

이를 통해 나눔과 봉사를 실천하며 지역사회에 따뜻한 온기를 전해 온 수상자들의 노고를 격려하고, 노인복지의 가치와 중요성을 되새기는 뜻깊은 시간을 가졌다.

축제 기간에는 작품 전시회와 반별 발표회, 예능 발표 등 다채로운 프로그램이 펼쳐진다. 어르신들은 무대와 전시 공간에서 그동안 갈고닦은 솜씨와 재능을 선보이고, 서로의 노력과 성과를 격려하며 함께 즐기는 시간을 통해 소통과 공감의 가치를 나눌 예정이다.

조현일 경산시장은 “어르신들께서 새로운 것을 배우고 자신의 재능을 펼치며 활기찬 일상을 만들어 가시는 모습이 참으로 뜻깊다”며 “오늘날의 경산을 만들어 오신 어르신들의 삶과 헌신에 깊이 감사드리며, 앞으로도 어르신들이 배움과 문화, 여가를 통해 삶의 즐거움과 보람을 누리실 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다”고 전했다.