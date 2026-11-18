▲대한민국소통어워즈 대상 수상ⓒ대구시 제공

대구광역시와 (재)대구문화예술진흥원이 제19회 대한민국 소통어워즈에서 관광·여행 부문 대상을 수상했다.

한국인터넷소통협회가 주관하고 과학기술정보통신부 등이 후원하는 ‘대한민국 소통어워즈’는 기업의 디지털 소통 역량과 콘텐츠 경쟁력, 고객 만족도 등을 종합 평가해 시상하는 국내 최고 권위의 디지털 마케팅 시상식이다.

대구관광 SNS ‘비짓대구’는 앞서 수상한 대한민국 SNS 대상, 소셜 아이어워드 블로그 부문 대상(인스타그램 최우수상)에 이어 올해만 주요 SNS 시상식 3관왕을 달성하며 명실상부 대한민국 대표 관광 SNS 채널로서 입지를 굳혔다.

올해 비짓대구는 프로야구 흥행 열풍과 글로벌 트렌드를 발 빠르게 반영한 메가 히트 콘텐츠로 압도적인 성과를 거뒀다.

특히 프로야구 인기를 반영해 한국X대만 치어리더가 출연한 기획 영상은 총 조회수 100만 회를 돌파했으며 전체 시청자의 40% 이상이 현지에서 유입되는 등 글로벌 바이럴을 성공적으로 이끌었다.

이와 함께 비짓대구 인스타그램 역시 국내 및 글로벌 채널을 운영하며 치맥 페스티벌, 소품샵 성지, GPS 러닝 코스 등 MZ 세대의 라이프스타일을 반영한 시의성 있는 콘텐츠로 평균 조회수 1만 회 이상을 기록하며, 참여형 이벤트로 양방향 소통을 강화했다.

이학주 대구문화예술진흥원 관광본부장은 “최신 트렌드를 활용해 차별화된 콘텐츠로 국내외 잠재 관광객들과 적극 소통하고자 했던 노력이 SNS 3관왕이라는 값진 결실로 이어져 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 대구의 다채로운 매력을 감각적으로 담아내 국내외 여행객들에게 사랑받는 필수 여행 플랫폼으로 자리매김하겠다”고 밝혔다.