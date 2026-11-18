한국장학재단은 광주청년창업센터 입주기업 ‘이그마인드’의 대화형 AI 일기 서비스 ‘유리병 일기’가 일본과 미국에서 서비스를 선보인 데 이어, 베트남 진출을 추진하고 있다고 17일 밝혔다.

‘유리병 일기’는 올해 7월 국내 출시 이후 9월 일본, 10월 미국으로 서비스를 확대했으며, 2027년 1월 베트남 진출을 준비하고 있다.

현재 총이용자는 약 6천 명으로, 이 중 해외 이용자가 절반 이상을 차지한다. 국가별 해외 이용자는 일본 3천 명, 미국 650명, 기타 국가 70명으로 집계됐다.

‘이그마인드’(대표 박윤수, 조선대 컴퓨터공학과)는 AI·디지털 분야 기업으로, 나의 일상을 AI가 기록·정리해주는 서비스인 유리병 일기를 중심으로 사업을 추진하고 있다.

해당 서비스는 이용자가 고양이 캐릭터 형태의 AI와 대화하면 AI가 대화 내용을 일기로 정리해준다. 작성된 일기는 다른 이용자에게 공개할 수 있으며, 댓글을 통해 서로의 일상에 공감하고 소통할 수도 있다. 이처럼‘유리병 일기’는 개인의 일상 기록을 이용자 간 소통과 공감으로 확장하는 서비스다.

'이그마인드'는 창업 초기 이용자들이 비대면으로 고민을 공유하는 서비스를 운영했으나, 시장 반응이 기대에 미치지 못해 어려움을 겪었다. 이후 한국장학재단 광주청년창업센터에서 제공하는 전문 창업자문을 통해 사업모델을 개선해 나갔다.

전문 창업자문위원의 자문을 바탕으로 기존 서비스를 ‘AI 기반 일상 기록 서비스’로 전환했으며, 이후 이용자 5천 명을 확보하는 성과를 거뒀다.

박윤수 '이그마인드' 대표는 “창업 자문을 통해 고객의 요구와 반응을 파악할 수 있었고, 사업 방향을 재정립하는 데 큰 도움이 됐다”고 전했다.

이어 “마음속 고민을 터놓고 말하기 어려워지는 경험과 나의 일상을 누군가 알아주길 바라는 마음이 유리병 일기의 출발점”이라며 “유리병 일기 속 AI의 감정 분석 기능을 고도화하여 심리상담 및 치료영역까지 확장하고, 이를 통해 삶의 질 개선에 기여하는 서비스를 만들겠다”는 포부를 밝혔다.

현재 유리병 일기는 베트남어 사용자 인터페이스(UI) 최적화와 현지 문화적 특성을 반영한 대화 방식 설계 등 현지화 작업을 마무리하고 있다. 이를 바탕으로 2027년 1월 베트남 시장에 서비스를 출시할 계획이다.

한국장학재단은 대학(원)생인 청년 창업가들이 창업 활동에 집중할 수 있도록 전국 5개 권역(서울, 부산, 대구, 광주, 대전)에 소재한 창업기숙사에서 주거와 창업공간 무상 제공, 매월 창업자문 시행 등을 지속적으로 확대 및 제공할 계획이다.