전남광주 광양시의 한 포구에서 낚시 중 실종된 것으로 추정되는 시민활동가를 찾기 위해 시민들이 힘을 모으기로 했다.

18일 광양지역 시민사회에 따르면, 광양시 광영동 도촌마을 정병일 통장과 이희정 참교육학부모회 광양지회 사무국장이 주축이 된 '광양 시민활동가 김상기 실종 대책위원회'가 꾸려졌다.

이들은 김상기씨가 실종된 것으로 추정되는 광영 도촌 선착장 주변에서 오는 19일 오전 9시 20분부터 육상 수색을 진행할 예정이다.

▲도촌 포구에서 수중수색작업을 벌이는 여수해경구조대.ⓒ여수해경

이희정 사무국장은 "해경과 유관기관들이 나서 수색을 펼치고 있지만 실종된지 5일이 되도록 아직 발견 소식이 없다"며 "해경의 육상 부분 수색 협조 요청에 따라 도촌 포구의 물이 빠지는 시간에 맞춰 수색에 나설 방침"이라고 했다.

그는 "짧은 시간이라도 육상 수색에 동참해 주실 시민들의 도움이 필요하다"며 "김상기 활동가가 조속히 가족과 이웃의 품으로 돌아오도록 관심과 협조를 부탁드린다"고 말했다.

김씨의 실종 소식을 접한 박성현 광양시장도 도촌 포구 수색 현장을 살펴보고 실종자의 무사귀환을 기원했다.

앞서 지난 16일 오전 9시 30분쯤 김상기씨의 실종 신고가 해경에 접수됐다.

CCTV 확인 결과 김씨는 지난 14일 도촌포구 인근에서 행적이 마지막으로 포착됐고, 포구 근처에서 김씨의 차량과 낚시 장비 등이 발견되며 실족 등 가능성이 대두됐다.

광영 도촌 태생인 김씨는 작은 규모로 열심히 일하는 시민사회단체 활동에 바른 생각과 올바른 행동을 실천하기 노력하는 활동가로 시민들에게 기억된다.

다사리연구소 대표를 맡고 있는 그는 광양참여연대 사무국장을 역임했고, 현재 광양 문명금 평화나비 사무국장을 맡아 지역 내 인권평화 운동에도 기여했다. 전남도의원 선거에 출마하기도 했다.