강원특별자치도의회가 18일 열린 제350회 정례회 제2차 본회의에서 접경지역 지속가능발전 특별위원회 위원 12명을 최종 선임했다.

이번 선임은 이병구 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·양구)이 발의한 접경지역 지속가능발전 특별위원회 구성 결의안이 지난 3일 본회의를 통과한 데 따른 후속 조치다.

▲이병구 강원특별자치도의회 의원(국민의힘·양구). ⓒ강원특별자치도의회

인적 구성을 마무리한 특별위원회는 본격적인 활동에 들어간다.

선임된 위원은 강정호(속초2), 김산(춘천8), 김영진(인제), 남상규(춘천7), 박대현(화천), 박재균(춘천6), 엄기성(철원2), 이병구(양구), 이종석(양양), 이지영(고성), 최종현(속초1), 한종문(철원1) 의원 등 12명이다.

6개 상임위원회 소속 의원들이 고르게 참여했다.

위원들은 접경지역의 경제, 산업, 농업, 복지, 교육, 정주환경 등 다양한 현안을 종합적으로 점검하고 분야별 전문성을 바탕으로 실효성 있는 정책 대안을 마련하기로 했다.

▲접경지역 지속가능발전 특별위원회 위원. ⓒ강원특별자치도의회

특별위원회는 강원특별자치도 접경지역 시·군을 대상으로 지역별 현안과 주민 요구사항을 살핀다.

지역 간 공동 대응이 필요한 과제를 발굴하는 등 의회 차원의 협력체계도 강화하기로 했다.

결의안을 발의한 이병구 의원은 "지난 3일 특별위원회 구성에 이어 12명의 위원 선임까지 마무리되면서 접경지역의 목소리를 하나로 모을 수 있는 의정활동의 기반을 마련했다"고 말했다.

이어 "접경지역의 문제는 어느 한 지역이나 상임위원회만의 노력으로 해결하기 어렵다"며 "각 분야의 전문성을 가진 선배·동료 의원들과 힘을 모아 지역별 현안을 꼼꼼히 살피고 주민들이 실제로 체감할 수 있는 변화와 성과를 만들어 가겠다"고 강조했다.

접경지역 지속가능발전 특별위원회는 2028년 6월 말까지 접경지역 발전과 주민 삶의 질 향상을 위한 의정활동을 전개하기로 했다.