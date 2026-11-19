강보합세로 출발한 코스피가 다시 5000선 아래로 밀려났다.

19일 오전 11시 현재 코스피는 전장 대비 62.49(-1.23%) 하락한 5004.95를 기록 중이다.

전 거래일보다 0.45% 상승해 5090.04로 출발한 코스피는 장 초반 낙폭을 키워 4963.61까지 하락한 후 5000선을 중심으로 등락을 이어가고 있다.

반도체 관련 대형주들이 힘을 못 쓰고 있다. 삼성전자는 3200원(-1.64%) 내린 19만1500원을, SK하이닉스는 2000원(-0.17%) 하락한 114만2000원을 각각 기록 중이다.

새벽 크리스토퍼 월러 연방준비제도(Fed) 이사가 다음 달 빅스텝(기준금리 0.5%포인트 인상)을 언급한 영향이 미 증시뿐 아니라 국내 증시에도 영향을 미치는 모습이다.

월러 이사는 18일(현지시간) CNBC와 인터뷰에서 "연준이 빅스텝을 단행해 '사람들에게 충격을 줘야할 수 있다'"고 말했다.

월러 이사는 "나는 인플레이션을 매우, 매우 우려하고 있다. 인플레이션이 잘못된 방향으로 가고 있고, 확산하고 있다"며 "인플레이션을 낮추려면 더 적극적인 조치를 취해야 한다"고 강조했다.

이와 관련, 시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면 선물 가격은 이미 12월 FOMC에서 기준금리 0.25%포인트 인상은 이미 반영하고 있다. 페드워치는 12월 기준금리 0.25%포인트 인상 확률을 92~95% 수준으로, 0.5%포인트 인상 확률은 5~8% 수준으로 예상했다. 아울러 1월에 추가 금리 인상도 예정하고 있다.