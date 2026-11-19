정선군이 대설과 한파로 인한 군민 피해를 막기 위해 이달부터 내년 3월 15일까지 겨울철 자연재난 종합대책을 가동하기로 했다.

정선군은 최근 5년간 공공시설과 비닐하우스 등 사유시설에서 약 8억 원 규모의 대설·한파 피해를 입었다.

▲2021년 폭설 피해. ⓒ정선군

올겨울 강한 엘니뇨 현상으로 기온 변동성이 커질 것으로 관측됨에 따라 시설물 사전점검과 초기 제설 대응에 행정력을 집중하기로 했다.

정선군은 지난 11월 1일부터 전담인력 6명이 근무하는 24시간 재난상황실 운영에 들어갔다.

기상 상황과 재난 발생 여부를 상시 확인하고 기상특보 발령 시 단계별 비상근무와 재난안전대책본부를 가동하기로 했다.

재해 우려가 큰 시장 비가림시설과 가설건축물은 전수 점검을 마쳤다.

부서별 취약시설 사전점검을 완료했으며 재해우려지역 35개소를 지정해 정기·수시 점검을 이어가기로 했다.

도로 결빙과 폭설에 대비한 제설 물자와 장비도 확보했다.

정선군은 염화칼슘 3,168포, 소금 847포, 방활사 374㎥를 비축했다. 제설장비 249대를 배치하고 도로보수 인력 10명으로 제설근무반을 꾸렸다.

예보에 없던 기습 강설이나 한파에 대비해 주요 도로와 취약구간 순찰도 강화한다.

강설 시 취약구간을 우선 제설하고 필요할 경우 사전 교통통제 조치를 병행하기로 했다.

농축산 분야 피해 예방을 위해 기상특보 발효 시 재난안전대책본부와 연계해 취약시설을 집중 점검한다.

피해가 발생하면 현장 확인을 거쳐 응급 보수를 지원하기로 했다.

올해부터는 읍·면장에게 주민대피명령권을 부여했다.

재난 발생 시 상급기관의 별도 승인 절차 없이 현장에서 즉각 주민 대피를 결정할 수 있도록 대응 체계를 개편했다.

유혜준 정선군 안전과장은 "겨울철 갑작스러운 폭설과 기온 급강하로 도로 결빙과 시설물 피해가 발생할 수 있다"며 "재난상황실을 중심으로 기상 상황을 상시 확인하고 취약시설 점검과 신속한 제설작업을 펼쳐 군민의 생명과 재산을 보호하겠다"고 말했다.