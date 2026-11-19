전남광주 여수시민 10명 중 6명은 여수섬박람회에에 대해 부정 평가하는 것으로 나타났다. 부정 평가의 핵심은 진모지구 주행사장 선정, 콘텐츠 부족, 예산 대비 성과 및 정보 공개 부족 등으로 파악됐다.

여수시민협과 시민감동포럼은 18일 여수시 신기동 시민감동포럼 사무실에서 토론회를 열고 '2026여수세계섬박람회 시민평가조사' 결과를 공개했다.

이번 설문조사는 11월 5일부터 17일까지 여수시민 410명을 대상으로 27문항을 묻고 답하는 방식으로 진행됐다.

▲여수세계섬박람회 주행사장ⓒ섬박람회조직위

먼저 시민들은 여수섬박람회에 대한 전반적인 의견을 묻는 질문에 58.9%(212건)가 부정적이라고 답했다. 긍정평가는 21.1%(76건)에 불과했다.

진모지구 주행사장 선정의 적절성을 묻는질문에 '부적절했다'는 응답자가 76.8%(275건)에 달했고, 300만 명 관람객 목표치에 대해서도 53.9%(194건)가 '지나치게 높았다'고 평가했다.

섬박람회의 긍정적 기여에 대해서는 응답자의 51.4%가 '긍정적 기여가 없다'고 답했고, 만족한 전시공간을 묻는 질문에도 44.9%가 '만족한 전시공간 없음'이라고 밝혔다.

섬의 가치와 미래 이해에 도움을 묻는 질문에 50.6%가 '도움이 안됐다'고 밝혀, '도움이 됐다'고 응답한 비율 19.2%를 두배 이상 뛰어넘었다.

지역 경제와 예산 공개 분야도 부정 평가가 확인된 반면 교통은 비교적 편리했다는 응답이 나왔고, 체험과 먹거리 분야는 해결 과제로 남았다.

섬박람회가 지역경제에 미친 영향에 대해 응답자의 55.1%가 '긍정 영향이 없었다'고 답했고, 투입 예산 대비 성과에 대해서도 72.3%가 '부적절'을, 사업비와 추진결과 공개는 무려 75.8%가 '공개 부족'을 지적했다.

교통수단과 접근성은 '특별한 불편 없음'이 64.8%였고, 이용 교통 수단은 승용차 69.0%, 무료셔틀 24.1%였다.

부행사장인 개도와 금오도의 불편 1위 항목은 체험프로그램 부족(42.9%)으로 나타났고, 음식 판매와 안내서비스 분야 불편 1위 항목은 음식의 양과 품질·다양성(28.1%)을 꼽았고, 2위는음식과 상품의 가격(20.9%)로 조사됐다.

사후 활용 선호도를 묻는 질문에는 54.3%가 '시민 휴식공원과 도시숲'으로 답했고, 유지관리방식은 1위 '비용과 수요검증 후 시설별 결정'(28.0%)과 2위 '민간위탁 및 민간투자 확대'(26.3%)가 비슷한 수치를 보였다.

서술형에서 가장 많이 나온 의견 1위는 '예산 낭비 우려와 정보공개·감사·책임규명 요구'로 46건이었고, 2위는 39건의 '콘텐츠 부족과 섬 주제·체험 개선', 3위는 31건의 '준비·기획·조직운영 개선'이다.

설문조사 결과를 발표한 김기웅 여수시민협 사무국장은 "전남광주특별시와 여수시, 조직위는 시민들의 신랄한 평가를 겸허히 받아들여 실제 개선으로 연결해야 한다"며 "섬박람회 예산안 심의와 사업준비의 책임에서 자유로울 수 없는 여수시의회도 시정을 감시하는 기구로서 사명을 다해야 할 것"이라고 강조했다.

2026여수세계섬박람회는 지난 9월 5일부터 11월 4일까지 주행사장인 여수 진모지구와 부행사장인 여수박람회장, 개도·금오도 일원에서 개최됐다.

이번 행사는 250만 명의 관람객이 찾아오며 흥행 참패는 면했지만 행사 기간 부정적 이슈가 잇따라 불거지고, 국제행사라는 이름이 무색할 정도의 지역 축제 수준에 그치면서 여수 이미지를 오히려 실추시켰다는 평가를 받고 있다.