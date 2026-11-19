추경호 대구시장이 국민의힘 의원들의 '12.3 비상계엄 해제' 표결을 방해한 혐의와 관련해 1심에서 무죄를 선고받은 것을 두고 국민의힘 내에서 때아닌 책임 공방이 벌어졌다. 장동혁 대표가 "우리 당 안에도 내란 몰이 세력이 있었다"며 추 시장을 궁지로 몬 세력으로 친한동훈계를 지목한 게 발단이 됐는데, 당내에선 분란 자제를 요구하는 목소리가 나온다.

5선 중진인 나경원 의원은 19일 SBS 라디오에 나와 "기억하고 싶지 않은 사건으로 인해 우리 당이 끊임없이 분열하고, 갈등했다"며 "이제는 우리 당의 한 페이지가 넘어간 거다. 이제 또 새로운 페이지를 만들어가야 한다"고 밝혔다.

장 대표와 안철수 의원이 친한계를 '내란 몰이 세력'으로 지칭해 책임을 따지는 것에 나 의원은 "지금 서로에게 총부리를 겨누고, 당내에서 자꾸 우리끼리 싸우다 보면 더불어민주당과 싸울 일이 많은데 전력 소비가 많아진다"며 "저는 내전 하지 말자는 주의"라고 했다.

5선 윤상현 의원도 페이스북에 "지금은 단죄가 아니라 통합을 말할 때"라며 "추 시장의 무죄 판결이 새로운 갈등의 출발점이 돼서는 안 된다. 과거의 분열을 미래의 분열로 이어가서는 더더욱 안 된다"고 적었다.

오세훈 서울시장과 가까운 김재섭 의원은 채널A 유튜브에 나와 "(추 시장 1심 무죄) 자체가 분란의 소지가 돼선 안 된다. 오히려 당 입장에서 보면 큰 호재"라며 "단결하고, 단합할 수 있는 계기"를 마련해야 한다고 강조했다.

앞서 장 대표는 이날 오전 최고위원회의에서 추 시장 1심 무죄 판결을 환영하며 "거짓 증언과 내부 총질을 반복해 온 우리 당도 되돌아봐야 한다. 이재명 정권의 내란 몰이에 동조한다면 결코 용납돼서는 안 될 것"이라고 말했다. 그는 전날 페이스북에서도 앙금을 드러내며 "정치적 이익을 위해 당을 위험에 빠트리는 자들은 동지라고 할 수 없다. 명백한 해당 행위에 엄정한 조치를 취할 것"이라고 했다.

장 대표는 공개적으로 특정 인물의 이름을 언급하지는 않았지만, 윤석열 전 대통령 탄핵에 찬성하고 계엄 해제 표결 등 과정에서 추 시장과 행보가 갈라진 한 의원을 겨냥한 것으로 풀이됐다. 12.3 비상계엄 사태 당시 추 시장은 국민의힘의 원내대표, 한 의원은 당 대표였다.

일부 의원은 장 대표에게 보조를 맞췄다. 안 의원은 페이스북을 통해 "확인된 해당 행위자는 지위고하를 막론하고 엄중히 책임을 물어야 한다", "당 밖에서 이들에 동조한 자들의 복당 또한 불허해야 한다"고 장 대표에게 요청했다.

조정훈 의원은 KBS 라디오에서 "그동안 국민의힘을 내란 정당으로, 추 시장을 포함해 (당내 인사들에게) '내란에 가담했다', '동조했다'고 주장한 정치인과 패널이 우리 쪽 진영에 있다. 다시 한번 자신을 돌아보는 계기가 돼야 한다"고 말했다.