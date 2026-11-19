강원특별자치도가 19일 삼척 쏠비치에서 제24회 강원특별자치도 에너지포럼을 열었다.

이번 포럼에서는 국내외 에너지 산업·정책 방향과 발전 전략을 다뤘다.

▲제24회 강원특별자치도 에너지포럼. ⓒ강원특별자치도

지속 가능한 에너지 생태계 조성과 우수 인재 양성을 위한 강원 에너지기술공유대학 사업단의 2026년 사업 성과·향후 추진 방안도 공유했다.

행사에는 도·시군과 대학·에너지 관련 기관·기업 관계자들이 참석해 에너지 분야 기술 동향과 정책 방향을 논의했다.

주제 발표에서는 강원대학교 박창협 교수가 강원특별자치도 에너지기술공유대학사업 추진현황 및 성과를, 강원대학교 김기세 교수가 에너지 패러다임의 전환을 각각 발표했다.

▲제24회 강원특별자치도 에너지포럼. ⓒ강원특별자치도

강원특별자치도는 11월 에너지절약의 달을 맞아 강원특별자치도 에너지대상 시상식도 함께 진행했다.

부문별 수상자는 에너지절약 실천부문 한국기후변화연구원, 에너지절약 운동부문 한국에너지공단, 에너지 기술 개발부문 동호엔지니어링, 에너지절약 공공부문 춘천시 한나경 등이다.

강원특별자치도는 강원에너지기술공유대학 사업단 운영을 통해 지역에너지 혁신 기술 분야 전문 인력을 양성하고 기업 수요에 맞춘 고용을 창출해 에너지 산업의 지속가능한 성장 기반을 다지기로 했다.