20일 한국 증시가 또 5% 넘는 급락세를 보이며 '검은 금요일'을 연출했다.

이날 코스피는 전장 대비 267.96(-5.21%) 급락해 4869.96으로 장을 마감했다. 4928.51로 출발해 개장과 동시에 5000선이 무너진 코스피는 이후 하락세가 거세지면서 결국 4900선까지 힘없이 내줬다.

급기야 이날 오전 11시 54분 유가증권시장에서 매도 사이드카가 발동됐다. 코스피200 선물 가격이 기준 가격보다 5% 이상 하락한 상태가 1분간 지속된 결과다.

외국인이 1조1000억 원 순매도해 장을 글어내렸고 기관도 1조 원 가까운 순매도세에 나섰다. 개인이 1조6000억 원어치 순매수세를 보였다.

이번 하락으로 코스피의 최근 한 달간 수익률은 -12.30%에 이르렀다.

시가총액 상위 종목들이 일제히 약세를 보였다.

삼성전자가 전장 대비 1만3800원(-7.01%) 하락한 18만3100원으로 거래를 마쳤다. SK하이닉스도 7만 원(-5.92%) 내린 111만3000원으로 장을 마감했다.

코스닥도 약세를 보였다. 이날 코스닥은 전장 대비 39.13(-5.71%) 내린 645.68로 거래를 마쳤다.

코스닥에서도 오후 1시 28분께 매도 사이드카가 발동됐다. 코스닥 매도 사이드카는 코스닥150 선물이 6% 이상, 현물지수가 3% 이상 하락한 상태가 동시에 1분간 지속될 때 발동된다.

코스피와 코스닥에서 같은 날 매도 사이드카가 발동된 건 지난 6일 이후 10거래일 만의 일이다.