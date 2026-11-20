20일 코스피가 오후 들어 낙폭을 키우면서 4900선까지 무너졌다.

이날 오후 1시 30분 현재 코스피는 전장 대비 265.67(-5.17%) 하락한 4872.22를 기록 중이다.

전날 5100선까지 회복한 코스피는 이날 곧바로 5000선이 무너지면서 4928.51로 장을 시작했다.

이후 횡보를 이어간 코스피는 점차 힘을 잃으면서 하락세를 타, 장중 4871.21까지 밀리기도 했다.

외국인이 1조1000억 원이 넘는 투매를 기록 중이다. 개인이 1조4000억 원어치 순매수로 장을 떠받치는 모습이다.

시총 상위 종목도 대체로 약세를 보이고 있다.

삼성전자가 1만3100원(-6.65%) 내린 18만3800원에, SK하이닉스는 7만8000원(-6.59%) 하락한 110만5000원에 거래 중이다.

간밤 뉴욕 증시에서 AI 관련주가 약세를 보인다는 소식이 투자 심리에 찬물을 끼얹은 것으로 보인다.

이날 뉴욕 증시에서는 앤트로픽 상장이라는 대형 이벤트가 일어났음에도 엔비디아가 -3.30%, 마이크론이 -2.10%의 수익률을 보이는 등 기술주가 약세를 보였다.

나스닥에 상장한 앤트로픽은 상장 첫날 공모가 대비 17%가량 오른 97.17달러로 장을 마쳤다.