AI로 조작된 음성 파일을 동원해 배우 김수현 등을 비방한 혐의로 구속 기소된 김세의 유튜브 채널 가로세로연구소 대표가 총 13명의 명예를 훼손하거나 모욕한 혐의로 또다시 재판에 넘겨졌다.

21일 법조계에 따르면 서울중앙지방공소청 여성·아동범죄조사2부(박지나 부장검사)는 이달 3일 김 씨를 정보통신망법상 명예훼손과 형법상 협박·모욕 등 혐의로 기소했다.

김 씨의 범죄 혐의 발언은 가세연 유튜브 채널의 방송과 커뮤니티 게시글 등에서 나왔다.

피해자 13명에는 김 씨와 갈등을 빚다가 가세연 지분 절반을 확보해 가세연 대주주가 된 유튜브 채널 '장사의 신' 운영자 은현장 씨를 비롯해 더불어민주당 박선원 최고위원, 국민의힘 권영세 의원 등 정치인들이 들어가 있다.

또한 사랑제일교회 목사 전광훈 씨, 신혜식 '신의한수' 대표 등이 포함된 것으로 알려졌다.

김 씨는 2024년 유튜브 등에서 은현장 씨가 광고주를 협박했다는 등의 허위 사실을 퍼뜨리고 ‘범죄자’라 모욕한 혐의를 받는다.

김 씨는 또한 박선원 의원에게 12·3 비상계엄 직후 곽종근 전 육군 특수전사령관을 만나 윤석열 전 대통령에게 불리한 진술을 강요했다’고도 주장해 명예를 훼손한 혐의를 받고 있다.

권영세 의원에게는 2024년 12월 가세연 영상과 게시글에 재벌가 3세와 부적절한 친분이 있다는 허위사실을 올려 명예를 훼손하고 협박한 혐의를 받고 있다.

한때 같은 진영에 속했던 전광훈 목사와 신혜식 대표를 향해서는 “우파의 암 덩어리”, “쓰레기 같은 작자들” 등의 욕설을 해 모욕한 혐의를 받았다.