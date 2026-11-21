나경원 국민의힘 의원이 코스피가 5000선 이하로 떨어진 것을 두고 "주가가 바닥을 치고 있지만, 이재명 정권의 무책임에는 바닥이 없다"라고 강하게 비판했다.

나 의원은 21일 자신의 페이스북에 "피같은 국민들 자산, 리딩해 날리게 한 이재명 정권의 단종레ETF 졸속도입, 국민연금 리밸런싱 유예, 철저한 수사와 책임자 엄벌이 반드시 필요하다"며 이 같이 말했다.

나 의원은 코스피가 5.21% 폭락해 4,869.96으로 마감된 것을 언급하며 "지금 이 순간에도 계좌를 열어보기가 두렵다는 국민, 결혼자금이 반토막 났다는 청년, 은퇴 자금이 녹아내리는 것을 지켜만 보는 부모 세대, 우리 국민들 속이 타들어가고 있다"며 "이 정부는 주가가 오를 때 대통령의 ETF 수익률까지 공개하며 증시를 치적으로 내세웠다"라고 주장했다.

나 의원은 "부동산에 머문 돈을 주식시장으로 옮기겠다고 했다. 그 말을 믿고 들어온 국민이 지금 가장 크게 다쳤다"며 "국민의 자산이 무너져 내린 바로 이날, 대통령은 SNS에서 자신의 대장동 사건을 변호했다"라고 지적했다.

앞서 나 의원은 2025년 대선 당시 이재명 대선후보의 코스피 5000 공약이 절대 불가능하다고 주장한 바 있다. 나 의원은 "반시장, 반기업 DNA인 이재명 후보가 코스피 5000시대라는 허황된 구호를 외치고 있다. 마치 신기루 같다"며 ""이재명 후보의 뿌리 깊은 반시장 그리고 엉터리 경제 정책으로는 절대 불가능하다"고 말했다.

이후 이재명 정부에 코스피가 5000을 넘자 나 의원은 자신의 페이스북을 통해 "코스피 5000 돌파. 어려운 여건 속에서도 우리 기업들이 이뤄낸 성과라는 점은 평가받아 마땅하다"면서 "정부는 빚을 내 확장 재정을 반복하고, 각종 쿠폰과 현금 살포, 연기금과 세제까지 총동원해 지수를 밀어 올리고 있다"고 주장했다.